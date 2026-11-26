Ein Tanker kenterte vor Ibiza und bringt 8,2 Millionen Liter Diesel ins Meer. Ein Seemann starb, 16 wurden gerettet. Experten warnen vor ökologischen Folgen für das Mittelmeer.

Der Tanker Med Emre ist am Donnerstag vor der Küste der spanischen Urlaubsinsel Ibiza gekentert und hat damit schwere Sorgen vor einer Umweltkatastrophe ausgelöst. Das Schiff trieb nordwestlich der Insel mit dem Kiel nach oben und hatte 8,2 Millionen Liter Diesel an Bord. Die spanischen Behörden bestätigten zunächst, dass keine direkte Verschmutzung des Mittelmeers rund um den Havaristen festgestellt wurde. Dennoch bleibt die Lage angesichts der massiven Ladungspanik und der Gefahr einer späteren Freisetzung hochgradig bedenklich.

Schiffswrack und Rettungsmaßnahme vor der Insel

Der Untergang des rund 120 Meter langen Tankschiffs kostete einen Seemann das Leben, während die anderen 16 Besatzungsmitglieder aus der Türkei und Indien gerettet werden konnten. Die "Med Emre" fuhr unter maltesischer Flagge und wurde nach Angaben der spanischen Behörden mit dem Kiel nach oben im Seegebiet angetrieben. Zunächst hatten die Behörden mitgeteilt, das Schiff sei in dem Seegebiet mit rund 1.000 Metern Tiefe komplett bis auf den Meeresgrund gesunken, diese Angabe wurde jedoch später korrigiert.

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Die Reederei soll nun prüfen, ob und wie das Schiff und vor allem die gefährliche Ladung sicher geborgen werden können. Dabei ging es vor allem auch um die Frage, wie stabil der Rumpf sei. Dass der Tanker entgegen erster Angaben doch nicht gesunken sei, ermögliche es den Bergungsmannschaften, über Wasser zu arbeiten und möglicherweise austretenden Kraftstoff einfacher unter Kontrolle zu bekommen. Ein spanisches Spezialschiff zur Untersuchung möglicher Verunreinigungen war bereits vor Ort stationiert.

Ökologische Risiken für empfindliche Meeresökosysteme

Nina Noelle, Sprecherin bei der Umweltorganisation Greenpeace, beschrieb im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur die Risiken. "Ein größerer Austritt von etwa 7.000 Tonnen Diesel vor Ibiza wäre eine erhebliche Gefahr für die empfindlichen Meeresökosysteme der Balearen", sagte die Expertin für internationale Kriseneinsätze. Auch wenn Diesel rasch verdunste, könnten giftige Bestandteile ins Wasser gelangen und Meerestiere sowie wertvolle Lebensräume wie Seegraswiesen schädigen. Werden kleine Organismen an der Basis der Nahrungskette getroffen, können sich die Folgen auf weitere Arten im Nahrungsnetz auswirken.

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Sollte Diesel die Schutzgebiete der Region erreichen, müssten auch mögliche Auswirkungen auf die Korallen- und Schwammgemeinschaften im Ibiza-Kanal sowie auf Pottwale und Finnwale im geschützten Wanderkorridor untersucht werden. Die Expertin betonte, dass die Langzeitfolgen für die marine Biodiversität in diesem sensiblen Gebiet erheblich sein könnten. Die Lage wurde von Pablo Gárriz, dem Generaldirektor für Notfälle der Balearen-Regierung, als kritisch eingestuft, da jede Freisetzung des Kraftstoffs irreversible Schäden verursachen könnte.

Ursachenforschung und Sicherheitsvorschriften für Tankschiffe

Die Ursache des Unglücks war zunächst rätselhaft. Mit einer Tragfähigkeit von gut 8.000 Tonnen zähle die "Med Emre" zu den kleineren Tankern der internationalen Handelsflotte. Größere Tanker, die beispielsweise Diesel oder Benzin transportieren, könnten mehrere Zehntausend Tonnen Ladung aufnehmen. Die in der Türkei gebaute "Med Emre" mit rotem Rumpf und weißen Aufbauten war erst 2019 in Dienst gestellt worden. Zudem unterliegen Tankschiffe international besonders strengen Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften.

Diese betreffen sowohl die Konstruktion und technische Ausstattung der Schiffe als auch deren Betrieb, regelmäßige Kontrollen und die Qualifikation der Besatzungen. In der Nacht zu Donnerstag, als sich das Unglück ereignete, galt in dem Seegebiet die Sturmwarnstufe Gelb, die niedrigste von drei aktiven Warnstufen. Dem Wetterbericht zufolge gab es Windstärke fünf und höheren Seegang. Eine derartige Wetterlage kann einem modernen Schiff solcher Größe normalerweise nicht gefährlich werden.

Weitere Schritte zur Sicherung der Havarie

Warum dennoch so viel Wasser ins Schiff eindrang, das sich daraufhin stark zur Seite neigte und schließlich sogar kenterte, können erst umfangreiche Untersuchungen klären. Die spanischen Behörden leiteten umgehend alle notwendigen Maßnahmen ein, um eine weitere Ausbreitung des Kraftstoffs zu verhindern. Die Bergungsmannschaften arbeiten unter erschwerten Bedingungen, da der Rumpf instabil ist und der Inhalt des Tanks随时 austreten könnte.

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Pablo Gárriz erklärte, dass die Stabilisierung des Wracks oberster Priorität habe, bevor mit der Beseitigung des Diesels begonnen werden könne. Die Regierung der Balearen überwacht die Lage ständig und koordiniert die Einsätze mit internationalen Experten. Die betroffenen Anwohner und der Tourismusverband wurden über die Situation informiert und aufgefordert, gebietete Bereiche zu meiden. Die weiteren Schritte hängen stark vom Zustand des Schiffsrumpfs und der Witterung ab.