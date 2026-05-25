Tanja Lasch ersetzt Christin Stark bei der Starnacht am Neusiedler See – Kurzfristige Änderungen, aber voller Vorfreude

Christin Stark muss ihren Auftritt bei der Starnacht am Neusiedler See absagen, weil ihre eigene Tournee kollidiert. Die erfahrene Schlagersängerin Tanja Lasch übernimmt den Platz. Trotz der Änderung bleibt das Festival ein Highlight des Sommers, das mit einem vielseitigen Programm und hoher Sicherheit überzeugt.

Die lang erwartete "Starnacht am Neusiedler See", das beliebte Open‑Air‑Festival, das jedes Jahr Mitte Mai am Ufer des Neusiedler Sees stattfindet, steht kurz vor dem Start.

Ursprünglich sollte die 36-jährige Schlagersängerin Christin Stark, die als Ehefrau des bekannten Musikers Matthias Reim in der deutschsprachigen Schlager‑Szene bekannt ist, am 30. Mai das Publikum mit ihrer Stimme begeistern. Kurz vor dem Event musste sie jedoch überraschend absagen, weil ihre eigene Tournee, die bereits einen Auftritt in Neuruppin für den 29. Mai vorsah, terminlich kollidierte.

Die Absage wurde von dem Fachportal Schlager.de bestätigt, das zugleich berichtete, dass bereits ein Ersatzkünstler gefunden wurde. Der eingestellte Vertreter ist Tanja Lasch, 50, eine etablierte Schlagervokalin, die seit Jahren bei den Starnächten in Österreich regelmäßig auftritt. In einem Interview erläuterte Lasch, dass die Starnacht für sie immer ein ganz besonderes Erlebnis sei, weil die Stimmung vor Ort besonders lebendig und herzlich sei.

Sie betonte, dass sie sich freue, für Christin Stark einspringen zu können und wünschte der eigentlichen Künstlerin gleichzeitig viel Erfolg bei ihrer laufenden Tour. Lasch ist dafür bekannt, dass sie sowohl klassische Schlager‑Hits als auch aktuelle Chart‑Stücke in ihrem Repertoire hat und somit ein breites Publikum ansprechen kann. Christin Stark hat in der Vergangenheit bereits mehrmals kurzfristig ersetzen müssen. Beim "Schlagerfeeling Open Air" am 18.

Juli musste sie aufgrund von "organisatorischen Gründen" ausfallen, woraufhin der britische Popschlagersänger Jay Khan als Ersatz auftrat. Süddeutsche Online‑Portale berichteten zudem, dass Stark vor wenigen Tagen ein gesundheitliches Update mit ihren Fans geteilt habe. Bei einem Routine‑Frauenarzt‑Check wurde bei ihr ein Verdacht auf eine Eierstockentzündung festgestellt. In einer kurzen Mitteilung an ihre Social‑Media‑Followerinnen und -Follower betonte sie, wie wichtig es sei, bei körperlichen Beschwerden sofort ärztlichen Rat einzuholen und die eigene Gesundheit immer an erste Stelle zu setzen.

Dieser Vorfall erklärt zudem, warum sie die bevorstehende Tour nicht gefährden wollte und die Bitte um Verständnis für die Absage des Auftritts bei der Starnacht verständlich ist. Die "Starnacht am Neusiedler See" selbst bleibt jedoch ein Highlight des österreichischen Sommers. Neben bekannten Schlagersängern werden in diesem Jahr auch neue Acts aus dem Bereich Pop‑Schlager präsentiert, um ein vielfältiges Programm zu bieten.

Veranstalter betonen, dass das umfangreiche Sicherheitskonzept und die medizinische Betreuung vor Ort gewährleistet seien, sodass Besucher*innen trotz der kurzfristigen Änderungen ein sicheres und unterhaltsames Erlebnis erwarten können. Die Organisatoren bedanken sich bei allen Künstlern für ihre Flexibilität und bei den Fans für das Verständnis, das sie in dieser ungewöhnlichen Situation zeigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kurzfristige Absage von Christin Stark zwar für einige Fans enttäuschend ist, die Veranstaltung jedoch dank der schnellen Reaktion und des Engagements von Tanja Lasch weiterhin planmäßig stattfinden wird. Die Kombination aus bewährten Star‑Acts und frischen Talenten sorgt dafür, dass die Starnacht am Neusiedler See auch dieses Jahr wieder zu einem unvergesslichen Ereignis für Musikliebhaberinnen und -liebhaber aus der gesamten DACH‑Region wird





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