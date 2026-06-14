Tanja: Die ehemalige Schlager-Ikone wird zu Wakan, einer spirituellen Begleiterin und Heilerin

Die 54-Jährige möchte künftig nicht mehr auf der Bühne stehen, sondern Menschen unterstützen, um zu heilen. Sie beschäftigt sich bereits seit Jahren intensiv mit spiritueller Arbeit und wird ab Mitte Juli Online-Sitzungen, Heilgespräche sowie sogenannte Jenseitskontakte anbieten.

Die ehemalige Schlager-Ikone Tanja , jetzt bekannt unter dem Namen Wakan , möchte künftig nicht mehr auf der Bühne stehen, sondern Menschen als spirituelle Begleiterin und Heilerin unterstützen.

Die 54-Jährige beschäftigt sich bereits seit Jahren intensiv mit spiritueller Arbeit und praktiziert gemeinsam mit einem dreiköpfigen geistigen Zirkel. Sie nutzt Gesang, um Energien für die geistige Welt freizusetzen. Wakan möchte Menschen helfen, zu heilen, nicht nur mit Musik, sondern direkt und persönlich. Sie wird ab Mitte Juli Online-Sitzungen, Heilgespräche sowie sogenannte Jenseitskontakte anbieten, um belastende Glaubenssätze ihrer Klienten aufzulösen und positiv zu verändern.

Die Entscheidung für ihren neuen Weg hängt auch mit ihrer eigenen Lebensgeschichte zusammen. Tanja blickt auf eine schwierige Kindheit in einer Pflegefamilie zurück und kämpfte über Jahre hinweg mit schweren Depressionen. Besonders einschneidend war ihr Suizidversuch im Jahr 2004. Heute findet die dreifache Mutter und Großmutter vor allem Halt in ihrer Familie.

Zuletzt musste sie jedoch auch privat einen schmerzhaften Rückschlag verkraften, nachdem ihre Beziehung zu ihrem Ex-Verlobten Eric Philippi im Mai überraschend in die Brüche ging. Michelle sprach auf Instagram offen über ihre Gefühle und gewährte ihren Fans ehrliche Einblicke in ihre Gedankenwelt. Sie zeigte sich auch bei ihrem jüngsten Fernsehauftritt ungewohnt nahbar und verabschiedete sich mit ihrer Ballade 'Das war's für mich' von ihrem Publikum





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tanja Wakan Spirituelle Begleiterin Heilerin Online-Sitzungen Heilgespräche Jenseitskontakte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

15 Schläger prügeln Mann mit Eisenstangen ins SpitalBrutaler Gewaltexzess in Wien-Simmering: Eine Gruppe von rund 15 Männern soll einen 37-Jährigen mit Eisenstangen und Fußtritten schwer verletzt haben.

Read more »

Der neue ORF-Chef wird die Hoheit über die Information behaltenDie begehrte ORF-Information wird bei Clemens Pig bleiben, Spannungen sind vorprogrammiert. Zuerst aber wird es um die Direktoren gehen: Der Stiftungsrat segnete vergangene Nacht Pigs Ideen für...

Read more »

Cupra: Die Rebellische Marke, Die Alles Richtig MachtCupra schafft den Erfolg mit einer aus dem Nichts erschaffenen Marke, die sich als wild und rebellisch inszeniert. Durch Rennstrecken-Events wie die Cupra Performance Days und Kooperationen mit Partnern wie Red Bull Ring baut die Marke Glaubwürdigkeit auf. In nur acht Jahren stieg Cupra von einem Seat-Ableger zu einer Position oberhalb von VW auf und nähert sich Audi. Die junge Kundschaft mit einem Altersdurchschnitt von 40 Jahren wird über Gaming und Community-Aktivitäten wie den Cupra Tribe gewonnen. Während traditionelle Marken wie Seat ums Überleben bangen und Audi in China ohne Heritage operiert, könnte Cupra dank seiner jugendlichen Fans langfristig auch Audi herausfordern.

Read more »

Schlager zwischen Brasilien und Marokko endete 1:1NEW YORK. Der erste Schlager der Fußball-WM in Nordamerika hat mit einer Punkteteilung geendet. Rekordweltmeister Brasilien und Marokko, WM-Halbfinalist von 2022 und aktueller Afrika-Meister, trennten sich am Samstag mit einem 1:1 (1:1).

Read more »