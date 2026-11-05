Talissa Rieder: Ö3-Moderatorin über Rückkehr zum Wecker und Mutterschaft

Ö3-Moderatorin Talissa Rieder spricht offen über ihre Rückkehr zur Sendung 'Der Wecker', die Herausforderungen als Mutter von Kolikbabys und ihren strikten Schutz der Privatsphäre.

Die österreichische Ö3-Moderatorin Talissa Rieder hat ihre Karrierepause nach der Geburt ihres ersten Sohnes deutlich kürzer gestaltet als viele erwartet hätten. Nur drei Monate nach der Niederkunft kehrte die Moderatorin in die Morgensendung ' Der Wecker' zurück. Diese rasante Rückkehr markiert einen entscheidenden Wendepunkt in ihrer persönlichen und beruflichen Balance, da sie dabei ihre eigenen physischen und emotionalen Grenzen auslotete. Die Entscheidung, so schnell wieder vor dem Mikrofon zu stehen, war nicht nur ein Zeichen von beruflicher Verpflichtung, sondern auch ein Ausdruck ihres starken Willens, ihre Identität außerhalb der Mutterschaft nicht vollständig aufzugeben.

Kritik an Rückkehr und Mutterrolle

Talissa Rieder steht mit ihrer schnellen Rückkehr in der öffentlichen Wahrnehmung vor einer komplexen Herausforderung. Die Moderatorin zog die Konsequenzen aus der Kritik, die ihr für die frühe Rückkehr zum Arbeitsalltag entgegenschlug. Einige Beobachter äußerten den Vorwurf, das Kind werde dabei vernachlässigt, was sie zu einer klaren und energischen Positionierung zwang. Sie betonte, dass die Betreuung auch die Verantwortung des Vaters einschließt und forderte damit gesellschaftliche Klischees heraus. Ihre Reaktion verdeutlicht, dass moderne Mütter oft zwischen idealisierten Erwartungen der Gesellschaft und den eigenen beruflichen Ambitionen hin- und hergerissen sind.

Also read Schwede Daniel kehrt zurücks: Rückkehr vom Capodichino-Flughafen nach Neapel

Ungeplante Schwangerschaft und Notkaiserschnitt

Die Schwangerschaft der Moderatorin war ein völliger Überraschungsmoment, der nicht Teil ihrer ursprünglichen Lebensplanung war. Nur drei Monate nach dem Angebot für die Moderation des 'Ö3-Weckers' erfuhr Sharon Talissa, dass sie ein Kind erwartete. Sie selbst bezeichnete diese Entwicklung als etwas, das 'nicht auf der Bingokarte' stand. Die Geburt ihres Sohnes verlief nicht wie geplant und erforderte einen Notkaischnitt unter Vollnarkose. Weil sie den Prozess der Geburt nicht bewusst miterlebte, fehlte ihr zunächst das emotionale Gefühl des Ankommens. Dies führte dazu, dass sie die erste Nacht nach der Entbindung wach blieb, um ihr neugeborenes Baby aufmerksam zu betrachten und sich langsam an die neue Realität zu gewöhnen.

Ausschlaggebende Faktoren für die Rückkehr

Die Rückkehr in den Beruf wurde unter anderem durch die extremen Schlafmangelphasen ihres Sohnes erzwungen. Das Kind litt unter Koliken und schlief damals höchstens zwei Stunden am Stück durch. Diese permanente Erschöpfung führte dazu, dass Talissa Rieder nachts mehrmals ihren Freund weckte, um Unterstützung zu bitten. Sie gestand ein, große Angst zu haben, das müde Kind fallen zu lassen. Dennoch blieb sie bei der Entscheidung, ihren Beruf nicht aufzugeben. Ihr Antrieb speiste sich aus der Erkenntnis, dass sie sich selbst vermisste und fragte sich, wo die Persona 'Sharon' in diesem Prozess blieb. Die Liebe zum Sohn war unendlich, aber die Sehnsucht nach der eigenen Identität war genauso stark.

Advertisement

Strenger Schutz der Privatsphäre

Heute ist Talissa Rieder zweifache Mutter und hat jüngst ihre Tochter zur Welt gebracht, die nun acht Monate alt ist. Trotz ihrer Position als Medienpersönlichkeit hält sie strikt daran fest, dass ihre Kinder keinen Platz in der Öffentlichkeit haben. Sie veröffentlicht weder Fotos noch Details über ihre Kleinen und sichert dies durch technische Maßnahmen ab. Selbst bei Dreharbeiten wechselt sie vorsichtshalber das Hintergrundbild ihres Handys, um sicherzustellen, dass keine privaten Kinderfotos im Bild sind. Sie erwähnt sogar, dass online nicht einmal ein Fuß oder ein Finger ihrer Kinder zu sehen ist, was ihre Entschlossenheit unterstreicht.

Ermutigung für andere Mütter

Die Moderatorin nutzt ihre Plattform, um eine klare Botschaft an andere Mütter zu senden. In einem Gespräch mit dem Magazin 'NEW MOM' betonte sie, dass jede Mutter den Weg gehen sollte, der für sie am einfachsten ist. Sie rät davon ab, sich von anderen einreden zu lassen, wie Mutterschaft auszusehen hat. Ihre Erfahrung zeigt, dass es keine universell richtige Lösung gibt, sondern nur die persönliche Balance, die individuell gefunden werden muss. Diese offene Art der Kommunikation dient als Gegenpol zu den oft unrealistischen Darstellungen im sozialen Media, die sie selbst konsequent ausblendet.