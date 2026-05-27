Taliban entsenden Diplomaten nach Europa: Fokus auf Abschiebungen

Die Taliban planen, Diplomaten nach Europa zu schicken, um Abschiebungen zu erleichtern. Während Deutschland und Norwegen bereits Vertreter haben, lehnt Österreich eine offizielle Anerkennung ab, arbeitet aber technisch zusammen. Die EU führt Gespräche auf technischer Ebene.

Die Taliban planen, Diplomaten nach Europa zu entsenden, um Abschiebungen afghanischer Staatsbürger zu erleichtern. Dieser Schritt erfolgt im Rahmen ihrer Bemühungen, die Rückführung von Migranten zu koordinieren.

Während in Deutschland und Norwegen bereits Taliban-Vertreter an Botschaften tätig sind, lehnt Österreich eine offizielle Anerkennung der De-facto-Regierung ab, arbeitet jedoch auf technischer Ebene mit ihr zusammen. Innenminister Gerhard Karner betonte, dass es sich dabei ausdrücklich nicht um einen Akt der Anerkennung handle, sondern um ein notwendiges Arbeitstreffen mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Ziel sei es, weitere Abschiebungen verurteilter Straftäter nach Afghanistan zu ermöglichen.

Bereits im September hatte eine afghanische Delegation Österreich besucht, um Unterstützung bei Abschiebungen nach Kabul zu erbitten. Laut Innenministerium sind bisher sieben Abschiebungen erfolgt. Die österreichische Bundesregierung betont, dass die Menschenrechtslage in Afghanistan besorgniserregend sei, insbesondere die Unterdrückung von Frauen und Mädchen. Die afghanische Botschafterin in Wien, eine scharfe Kritikerin des Taliban-Regimes, bezeichnet die Zustände als Genderapartheid.

Sie setzt sich seit Jahren für Frauen- und Mädchenrechte ein und lehnt jede Form der Anerkennung der Taliban ab. Auf EU-Ebene haben Vertreter der Taliban in Brüssel an Gesprächen teilgenommen, bei denen es um Möglichkeiten zur Rückführung afghanischer Migranten ging. Mehrere EU-Staaten hatten sich für das Treffen ausgesprochen, das jedoch keine offizielle Anerkennung der Taliban bedeutet. Ein EU-Sprecher erklärte, dass man an einem möglichen Folgetreffen auf technischer Ebene in Brüssel mit den De-facto-Behörden in Afghanistan arbeite, um die Gespräche fortzusetzen.

Bereits im Jänner hatten EU-Vertreter Gespräche in Kabul geführt. Die Europäische Union betont, dass eine Anerkennung der Taliban nicht in Frage komme, solange die Menschenrechtsverletzungen andauern. Die Gespräche dienen ausschließlich der Lösung praktischer Probleme im Zusammenhang mit Migration und Sicherheit. Die Taliban hatten im August 2021 nach dem Abzug internationaler Truppen die Macht in Afghanistan übernommen.

Seitdem wurden Freiheitsrechte massiv eingeschränkt, insbesondere für Frauen, die zunehmend aus dem öffentlichen Leben verdrängt werden. Die internationale Gemeinschaft steht vor der Herausforderung, mit den Taliban umzugehen, ohne sie zu legitimieren. Während einige Länder wie Deutschland und Norwegen auf technischer Ebene kooperieren, lehnen andere eine Zusammenarbeit ab. Die Debatte über Abschiebungen nach Afghanistan ist heikel, da die Sicherheitslage weiterhin instabil ist.

Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Abschiebungen als gefährlich für die Betroffenen. Die Taliban wiederum sehen die Abschiebungen als Möglichkeit, ihre internationale Isolation zu durchbrechen und sich als legitime Macht zu präsentieren. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt und ob weitere EU-Staaten ähnliche Schritte unternehmen werden





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