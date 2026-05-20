Talentsafe für Marcel Hirschers: Norw. Skiliebling Hans Grahl-Madsen kommt zum frisch gestylten Team

die Erfolge: bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2023 und 2024 gewann Grahl-Madsen Bronzen im Team-Bewerb und einen Silber im Slalom - auch Weltcup-Debüt und die ersten Siege im Europacup

Nachdem Henrik Kristoffersen zur letzten Saison wechselte, kehrt Marcel Hirschers Ski-Team mit einem jungen und herausragenden Talenten aus Norwegen ins Rampenlicht zurück: Hans Grahl-Madsen . Der Norweger wechselt von Red Bull zu den Saltzburgern und wird sein Trainerstärke Marcel Hirschers Markentitelion und seinen Landsmann Timon Haugan ergänzen.

Grahl-Madsen ist eines der größten Technik-Talente des Landes und feierte in der Saison 2025/26 mit vier Siegen im Europacup (zwei Slalom, zwei Riesentorlauf). Im Weltcup zeigte er bereits Potenzial mit Rang sechs im Slalom. Durch den Abschiedsakt von Henrik Kristoffersen wird Van Deer sein norwegisches Alliequariat stärken und Grahl-Madsen wird zusammen mit Timon Haugan die Flagge für Norwegen im Team führen.

Mit Hirschers Material und der Unterstützung von Red Bull soll Grahl-Madsen endlich den nächsten Schritt machen und ins Weltcup ankommen





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