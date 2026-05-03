Taiwans Präsident Lai erreicht Eswatini trotz chinesischer Blockade – ein diplomatischer Coup

Taiwans Präsident Lai gelang es, trotz massiver chinesischer Gegenmaßnahmen nach Eswatini zu reisen, dem einzigen afrikanischen Land, das Taiwan anerkennt. Die Reise ist ein symbolischer Erfolg für Taipeh und eine Demütigung für Peking, das Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet. Lai unterzeichnete Handelsabkommen und betonte Taiwans Souveränität.

China hat mit allen Mitteln versucht, die Reise des taiwanischen Präsidenten Lai nach Eswatini zu verhindern, das als einziges afrikanisches Land Taiwan offiziell anerkennt. Doch trotz massiver diplomatischer und wirtschaftlicher Gegenmaßnahmen gelang es Lai, das kleine Königreich zu erreichen – ein strategischer Erfolg für Taipeh und eine Demütigung für Peking.

Die chinesische Regierung hatte im Vorfeld alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um Lais Reise zu blockieren. Mehrere afrikanische Staaten, darunter Mauritius, Madagaskar und die Seychellen, verweigerten dem taiwanischen Präsidenten die Überflugrechte. Peking setzte sogar wirtschaftliche Sanktionen ein: Seit Mai wurden Zölle für 53 afrikanische Länder abgeschafft – mit der Ausnahme von Eswatini. Auch in Europa soll China Druck ausgeübt haben, denn laut unbestätigten Berichten weigerten sich Deutschland und Tschechien, Lai einen Transit zu gewähren.

Wie der taiwanische Präsident schließlich doch nach Eswatini gelang, bleibt unklar. Spekulationen zufolge könnte König Mswati III seinen Privatjet zur Verfügung gestellt haben. Die Reaktion aus Peking war scharf: Ein Sprecher des Taiwan-Büros verglich Lai mit „einer Ratte, die über die Straße huscht“. Taipeh konterte gelassen: „Die Gossensprache des Taiwan-Büros ist langweilig.

“ Für Taiwan ist die Reise ein wichtiger symbolischer Sieg im Propagandakrieg mit China. Eswatini ist das einzige afrikanische Land, das Taiwan offiziell anerkennt, und eines von nur zwölf Staaten weltweit, die mit Taipeh diplomatische Beziehungen unterhalten. Seit 2016 haben bereits zehn Länder ihre Beziehungen zu Taiwan abgebrochen. Für Peking ist Taiwan eine abtrünnige Provinz, die wieder eingegliedert werden muss.

Die chinesische Regierung demonstriert dies regelmäßig mit militärischer Präsenz und warnt vor ausländischer Einmischung. Lai, der früher für die Unabhängigkeit Taiwans eintrat, betont heute die „Souveränität“ der Insel. Zwischen Peking und Lais Demokratischer Fortschrittspartei herrscht eine Eiszeit. In Eswatini dankte Lai dem König für die Unterstützung trotz des massiven Drucks und unterzeichnete mehrere Handelsabkommen.

Sein Besuch zeigt, dass Taiwan sich nicht einschüchtern lässt und weiterhin eine Rolle auf der internationalen Bühne spielen will





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