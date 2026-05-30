Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind. Wir stellen Ihnen verschiedene Hunde und Katzen vor, die eine zweite Chance benötigen, um bei liebevollen Besitzern ein neues Zuhause zu finden.

Täglich landen Hunde , Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime . Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch "Dick und Dünn" zu gehen.

Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind. (eineinhalb Jahre) ist menschenfreundlich. Die kuschelbedürftige Hündin verträgt sich gut mit Artgenossen und Katzen. Für die aufgeweckte Wasserratte wird ein Lebensplatz am Stadtrand gesucht.

Interessenten melden sich bitte unter (ein Jahr) verhält sich Fremden gegenüber noch etwas misstrauisch und benötigt daher eine gewisse Kennenlernphase. Mit Hunden ist er gut verträglich, an seiner Leinenführigkeit muss jedoch noch gearbeitet werden. Für den lebhaften Vierbeiner wird ein Zuhause am Land bei aktiven Menschen mit Zeit gesucht. Interessenten melden sich bitte unter (sechs Jahre) ist sehr verschmust, hundeverträglich und geht freundlich auf Menschen zu.

Allerdings hat der Rüde nur drei Beine und benötigt daher regelmäßige chiropraktische Behandlungen v.a. für seine Lendenwirbelsäule; gegen Krampfanfälle benötigt er zweimal täglich Pexion. Darüber hinaus zeigt der liebe Rüde manchmal leichte Orientierungsprobleme. Aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung wird für den lieben Rüden ein ruhiges und barrierefreies Zuhause mit Garten bei geduldigen, verständnisvollen Menschen gesucht. Interessenten melden sich bitte unter (knapp neun Jahre) braucht Menschen, die ihm Zeit zum Kennenlernen geben.

Zudem mag er einen Platz, an dem er sich zurückziehen kann und ungestört bleibt. Der liebe Mischlingsrüde ist stubenrein und geht brav an der Leine. Ein Lebensplatz am Stadtrand (abseits verkehrsreicher Stadtbereiche) wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter sind äußerst gesellige, intelligente und liebenswürdige Tiere, die durch ihre tagaktive Lebensweise besonders beliebte Heimtiere sind.

Interessenten melden sich bitte unter (fünf Jahre) ist ein freundlicher und menschenbezogener Rüde. Für die aufgeschlossene Fellnase wird ein Zuhause bei sportlichen Haltern gesucht, die den Mischling sowohl körperlich als auch geistig ausgelastet wird. Interessenten melden sich bitte unter (drei Jahre) ist ein anfangs schüchterner Staffordshire Bullterrier-Mischling, der nach dem Auftauen seiner ganzen Energie und seinem Humor zeigt.

Mit seiner lebhaften Art und viel Freude an Bewegung sucht er erfahrene Menschen, die mit ihm arbeiten und gemeinsam durchs Leben gehen möchten. Interessenten melden sich bitte unter (fünf Jahre) ist anfangs zurückhaltend und muss erst Vertrauen aufbauen. Der Rüde ist neugierig, dabei aber vorsichtig. Er hat ein Handicap und sieht nur eingeschränkt.

Für ihn wird ein Lebensplatz mit Garten gesucht - idealerweise an der Seite eines souveränen Hundes, der ihm Sicherheit gibt. Interessenten melden sich bitte unter (fünf Jahre) benötigt etwas Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Der liebe Rüde wünscht sich ein stressfreies, ruhiges Für-immer-Zuhause mit Garten, an der Seite eines souveränen Zweithundes. Interessenten melden sich bitte unter (drei Jahre) hat bis jetzt wenig kennengelernt.

Die sensible Hündin reagiert auf Berührungen gestresst. Mit Artgenossen ist sie gut verträglich. Gesucht wird ein ruhiges, geduldiges Zuhause mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter (zwei Jahre) ist menschenfreundlich, bei Artgenossen entscheidet die Sympathie.

In Stresssituationen zeigt sich die sensible Hündin manchmal unsicher und neigt zum Zwicken. Daher sucht sie erfahrene, souveräne Menschen, die Freude an gemeinsamem Training haben und ihr Sicherheit vermitteln können. Interessenten melden sich bitte unter (ein Jahr) ist lieb und verschmust. Bei Artgenossen ist sie anfangs jedoch unsicher und braucht eine Kennenlernphase.

Die aufgeweckte Hündin hat einen starken Jagdtrieb und ist Leishmaniose-Antikörper-positiv. Das bedeutet, dass sie Kontakt mit dem Erreger hatte, jedoch nicht unbedingt erkrankt ist. Regelmäßige tierärztliche Kontrollen sind wichtig. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Zuhause am Stadtrand.

Interessenten melden sich bitte unter (acht Jahre) lehnt Berührungen jeglicher Art ab - wird sie bedrängt, beißt sie. Spaziergänge sind daher nicht möglich. Die stubenreine Hündin ist mit Artgenossen gut verträglich. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause mit Garten bei Menschen, die sie so akzeptieren, wie sie ist, und ihr ihren Freiraum lassen.

Interessenten melden sich bitte unter (drei bis vier Jahre) ist eine reizende Hundedame. Sie ist sehr freundlich zu Menschen und Artgenossen. Gesucht werden aktive, erfahrene Hundehalter, die mit der lieben Fellnase noch viele Abenteuer erleben möchten. 0664/540 32 81 (acht Jahre) ist eine freundliche Hündin, die anfangs jedoch Zeit benötigt, um Vertrauen aufzubauen. Die hübsche Fellnase genießt ausgedehnte Spaziergänge.

Gesucht wird ein Platz bei erfahrenen Haltern, die Spaß am gemeinsamen Training habe





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