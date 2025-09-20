Tag des Sports 2025 am Heldenplatz: Sportstars, Mitmach-Stationen und jede Menge Action

Am 20. September 2025 lädt der 'Tag des Sports' am Wiener Heldenplatz zum Mitmachen ein. Über 80 Sportstationen, zahlreiche Spitzensportler und ein vielfältiges Programm versprechen einen unvergesslichen Tag für Sportbegeisterte jeden Alters. Der Eintritt ist frei!

Am Wiener Heldenplatz erwartet Besucher ein spektakuläres Sportfest der Superlative. Der 'Tag des Sports' öffnet am 20. September 2025 seine Pforten und lädt von 10 bis 18 Uhr zum aktiven Mitmachen, Staunen und Entdecken ein. Bereits zum 24. Mal verwandelt sich der zentrale Platz in eine riesige Sportarena, die mit über 80 Mitmach-Stationen und der Anwesenheit von rund 400 Spitzensportler n aus über 40 verschiedenen Disziplinen ein unvergleichliches Erlebnis verspricht.

Egal ob begeisterter Sportfan oder neugieriger Anfänger, hier findet jeder etwas, das sein Herz höherschlagen lässt. Das Angebot reicht von etablierten Sportarten wie Fußball, Eishockey und Skifahren bis hin zu aufregenden Trendsportarten wie Padel und Cricket. Die Veranstalter, das Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das sowohl actionreiche Erlebnisse als auch die Möglichkeit zum Austausch mit den Stars der Szene bietet. Eine mobile Skisprungschanze, eine Bob-Anschubbahn und eine Fechtanlage sind nur einige der Highlights, die zum Ausprobieren und Mitmachen einladen. \Neben den zahlreichen Mitmach-Stationen ist der 'Tag des Sports' auch eine hervorragende Gelegenheit, die Idole der Sportwelt hautnah zu erleben. Olympiasieger, Weltmeister und Paralympics-Medaillengewinner werden vor Ort sein, um Autogramme zu geben, Fragen zu beantworten und sich mit den Besuchern auszutauschen. Zu den prominenten Gästen gehören unter anderem Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier, Riesenslalom-Weltmeister Raphael Haaser und Paralympics-Medaillengewinner Andreas Onea. Auch heimische Vereine wie der Fußballklub Rapid Wien, das American Football Team der Vienna Vikings und die Eishockey-Mannschaft der Vienna Capitals nutzen die Plattform, um sich zu präsentieren und interessierte Besucher für sich zu gewinnen. Dies bietet eine großartige Möglichkeit, die lokale Sportlandschaft kennenzulernen und sich über die Angebote der Vereine zu informieren. Der 'Tag des Sports' ist somit nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch eine wichtige Plattform für die Vernetzung und die Förderung des Breitensports. Das Fest ist ein Schaufenster für die Vielfalt und die Leidenschaft, die den Sport ausmachen, betont Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt. \Der Eintritt zum 'Tag des Sports' ist frei, wodurch das Fest für alle zugänglich ist. Dies unterstreicht den inklusiven Charakter der Veranstaltung, die Menschen jeden Alters und jeder Herkunft ansprechen möchte. Die Organisatoren laden herzlich dazu ein, die einzigartige Atmosphäre zu genießen, neue Sportarten auszuprobieren, sich von den Stars inspirieren zu lassen und die Freude am Sport gemeinsam zu erleben. Ob man nun selbst aktiv werden oder einfach nur die spannende Atmosphäre genießen möchte, der 'Tag des Sports' bietet ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. Es ist die perfekte Gelegenheit, die Faszination des Sports zu feiern und sich von der Begeisterung der Athleten anstecken zu lassen. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Förderung des Nachwuchses gelegt, sodass auch junge Sportbegeisterte die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren und ihre Talente zu entdecken. Der 'Tag des Sports' ist somit nicht nur ein Fest für die Gegenwart, sondern auch ein wichtiger Impuls für die Zukunft des österreichischen Sports. Das Fest ist ein einzigartiges Fest des Sports, ein Schaufenster für die Vielfalt und die Leidenschaft, die den Sport ausmachen





