Tabaksteuer in Österreich: Milliarden für den Staat, aber steigende Schattenwirtschaft

Eine Analyse der Tabaksteuer in Österreich zeigt, wie viel Geld der Staat durch Zigaretten einnimmt und welche Auswirkungen die hohe Steuerbelastung auf den Schmuggel und die legale Import von Zigaretten hat.

Im Jahr 2025 generierte die Tabaksteuer in Österreich beachtliche 2,2 Milliarden Euro für die Staatskasse. Berücksichtigt man zusätzlich die Umsatzsteuer, belaufen sich die gesamten Staatseinnahmen aus dem Zigaretten konsum auf rund 2,9 Milliarden Euro.

Diese Summe entspricht einem bemerkenswerten Anteil von zwei Prozent des Gesamtbudgets der Republik Österreich, wie aktuelle Marktdaten von JTI Austria zeigen. Eine detaillierte Analyse der Preisgestaltung beliebter Zigarettenmarken wie Chesterfield, Marlboro, Camel und Benson & Hedges offenbart, wie sich dieser hohe Steueranteil zusammensetzt. Bei einer Standardpackung Chesterfield Original zum Preis von 6,40 Euro entfallen 3,76 Euro auf die Tabaksteuer und 1,07 Euro auf die Mehrwertsteuer, was insgesamt 4,82 Euro ausmacht. Der reine Zigarettenpreis beträgt somit lediglich 1,58 Euro.

Ähnliche Verhältnisse zeigen sich bei den sogenannten Tschick-Packerln, den günstigeren Zigarettenvarianten. Eine Packung Winston Classic L 24 kostet beispielsweise rund 1,75 Euro, Camel Yellow etwa 1,78 Euro und Benson & Hedges Black Big 23 zirka 1,63 Euro. Die beliebte Marke Marlboro ist mit 7,00 Euro pro Packung etwas teurer. Nach Abzug der Tabaksteuer (3,95 Euro) und der Mehrwertsteuer (1,17 Euro) verbleiben hier rund 1,88 Euro als reiner Zigarettenpreis.

Die größere XXL-Packung Marlboro Gold mit 31 Zigaretten kostet 10,00 Euro, wobei der reine Zigarettenpreis bei etwa 2,48 Euro liegt. Diese Zahlen verdeutlichen, dass der Großteil des Verkaufspreises einer Zigarette in Österreich durch Steuern und Abgaben gedeckt wird. Im europäischen Vergleich positioniert sich Österreich bei der Besteuerung von Zigaretten im oberen Mittelfeld.

Während Länder wie Frankreich, Irland, Finnland und Belgien einen noch höheren Steueranteil von 75 bis 85 Prozent verlangen, liegen die Steuerquoten in Polen, Ungarn, Kroatien und Rumänien zwischen 60 und 70 Prozent. Die hohe Steuerbelastung in Österreich hat jedoch auch ihre Schattenseiten. Laut einer Packungsstudie aus dem Jahr 2025 stammen etwa 13 Prozent der in Österreich konsumierten Zigaretten nicht aus heimischer Produktion. Dies entspricht einer Menge von rund 1,6 Milliarden Stück pro Jahr.

Diese Zigaretten gelangen entweder durch Zigarettenschmuggel oder durch legale Importe aus den Nachbarländern nach Österreich, was dem Finanzamt jährlich Schätzungen zufolge rund 378 Millionen Euro an Steuereinnahmen entgehen lässt. Nemanja Pucarevic, der seit dem 1. November 2025 neuer General Manager des Tabakriesen JTI in Österreich ist, sieht in den wiederholten Erhöhungen der Tabaksteuer einen wesentlichen Faktor für diese Entwicklung. Er argumentiert, dass die hohen Steuern den Anreiz für Schmuggel und legale Importe erhöhen und somit die Steuereinnahmen schmälern.

Die Situation zeigt, dass eine ausgewogene Steuerpolitik erforderlich ist, um sowohl die Staatseinnahmen zu sichern als auch den Schwarzmarkt einzudämmen. Leser können sich unter der Nummer 0670 400 400 4 als Whatsapp-Leserreporter beteiligen und 50 Euro für ihr Foto in der Tageszeitung oder ihr Video auf Heute.at erhalten





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