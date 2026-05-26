Tabakprodukte mit Aroma dürfen nur noch bis Ende Mai verkauft werden

Mit 1. Juni 2026 müssen in Österreich bestimmte Tabaksticks aus dem Handel genommen werden. Produkte für Tabakerhitzer, die ein charakteristisches Aroma haben, sind betroffen.

Die Uhr tickt - beliebte Tabakprodukte dürfen nur noch bis Ende Mai verkauft werden. Mit 1. Juni müssen sie dann aus dem Handel verschwunden sein.

In Österreich müssen mit 1. Juni 2026 bestimmte Tabaksticks aus dem Handel genommen werden. Betroffen sind Produkte für Tabakerhitzer, die ein charakteristisches Aroma haben - also nicht ausschließlich nach Tabak schmecken.

Konkret versteht das Gesetz darunter einen von Tabakgeruch bzw. -geschmack unterscheidbaren Geruch oder Geschmack, der durch einen Zusatzstoff oder eine Kombination von Zusatzstoffen erzeugt wird - unter anderem Früchte, Gewürze, Kräuter, Alkohol, Süßigkeiten, Menthol oder Vanille - und der vor oder beim Konsum des Tabakerzeugnisses oder verwandten Erzeugnisses bemerkbar ist. Mit der Umsetzung einer EU-Richtlinie wird nun das Aroma-Verbot von Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen (gilt dort grundsätzlich seit 20. Mai 2016) auch auf sämtliche erhitzte Tabakerzeugnisse ausgeweitet.

Klassische Varianten mit Tabakgeschmack dürfen jedoch, sofern nicht aromatisiert, weiterhin angeboten werden. Mit der Änderung wird auch das Erscheinungsbild der Packungen neu geregelt. Erhitzte Rauchtabakerzeugnisse werden bei der Kennzeichnung Zigaretten, Drehtabak und Wasserpfeifentabak gleichgestellt. Damit gelten für sie die großen kombinierten Gesundheitswarnungen mit Text und Gruselbild.

Grund für das Verbot: Der Einsatz von Aromen ist, so die Weltgesundheitsorganisation WHO, eine bekannte Strategie der Tabakindustrie, um ihre Produkte für Jugendliche und Nichtraucher attraktiver zu machen, den Rauchgenuss zu mildern und den falschen Eindruck zu erwecken, diese Produkte seien weniger schädlich





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Tabakprodukte Aroma Verbot Österreich EU-Richtlinie

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