Systematisches Versagen im Pflegeheim: Schockierende Details im Prozess gegen ehemalige Direktorin

Ein Prozess wegen Quälerei und Vernachlässigung von Senioren offenbart erschreckende Zustände in einer geschlossenen Pflegeeinrichtung, in der Profit über Menschenleben gestellt wurde.

Die Gerichtsverhandlungen über die Zustände in einem mittlerweile geschlossenen Pflegeheim haben ein Ausmaß an systematischer Vernachlässigung ans Licht gebracht, das die Öffentlichkeit tief erschüttert. Zeugenaussagen zeichnen das Bild einer Einrichtung, in der über Jahre hinweg ein massives Organisationsversagen herrschte.

Ein diplomierter Krankenpfleger, der zur Qualitätssicherung entsandt worden war, beschrieb die Atmosphäre als lieblos und die physische Substanz des Hauses als heruntergewirtschaftet. Es fehlte an den grundlegendsten Utensilien, sodass teilweise kaum Handschuhe zur Verfügung standen. Nach Ansicht des Zeugen folgte die Einrichtung, die von einem deutschen Konzern betrieben wurde, einem gnadenlosen Geschäftsmodell, bei dem die Gewinnmaximierung im Vordergrund stand, während der menschliche Wert der Bewohner vollständig ignoriert wurde. In keinem einzigen Bereich der Organisation funktionierte die Versorgung ordnungsgemäß.

Besonders grausam waren die Schilderungen über den Zustand der Heimbewohner. Ein Zeuge berichtete von einer Frau, die mit einer Körpertemperatur von 40 Grad und großflächigen schwarzen Nekrosen – also abgestorbenem Gewebe – vorgefunden wurde. Trotz einer sofortigen Hospitalisierung verstarb die Patientin nur wenige Stunden später im Krankenhaus. Die bettlägerigen Menschen litten massiv unter dem chronischen Personalmangel.

Ein Beispiel war ein blind und taub stummer Mann, der zudem HIV-positiv und an Hepatitis erkrankt war. Aufgrund der mangelhaften Pflege und der Isolation befand er sich in einem Zustand extremer psychischer und physischer Not. Um die Wochenenddienste zu besetzen, griff die Leitung auf externe Pool-Lösungen zurück, denen es an jeglicher Empathie für die betagten Menschen fehlte.

Versuche des Personals, diese Zustände zu verbessern, wurden von der Leitung mit der zynischen Behauptung abgetan, dass es in Deutschland noch weitaus schlimmer zuginge. Auch die medizinische Leitung versuchte mehrfach, die alarmierenden Zustände zu stoppen. Ein dort beschäftigter Arzt reichte bereits im Jahr 2021 eine Gefährdungsanzeige ein, da er befürchtete, dass seine verordneten Infusionen aufgrund des Personalmangels gar nicht erst an die Patienten verabreicht wurden. Trotz intensiver Gespräche mit der Direktorin und der Geschäftsführung blieben notwendige personelle Aufstockungen aus.

Im Juni 2022 sah sich der Arzt gezwungen, eine weitere Anzeige zu erstatten, da sich an der prekären Lage nichts geändert hatte. Schließlich kündigte er seine Stelle, da er die medizinische Verantwortung für eine so mangelhafte Versorgung nicht länger mittragen konnte. Er informierte sowohl die zuständige MA 40 als auch den Fonds Soziales Wien über die untragbaren Bedingungen.

Aus seinen Gesprächen mit der Angeklagten ging hervor, dass zusätzliche Kosten für Personal als Bedrohung für die wirtschaftliche Rentabilität des Heims angesehen wurden. Die juristischen Konsequenzen für diese Versäumnisse sind nun Gegenstand eines Strafprozesses. Der ehemaligen Direktorin wird vorgeworfen, zwischen Januar 2019 und August 2022 vorsätzlich die notwendigen Mittel für eine fachgerechte Betreuung vorenthalten zu haben. Die Anklage stützt sich auf den Paragrafen 92 des Strafgesetzbuches, der das Quälen und Vernachlässigen wehrloser Personen unter Strafe stellt.

Insgesamt 17 Senioren sollen durch die massiven Pflegemängel schweren körperlichen und psychischen Schaden erlitten haben. Die Liste der Verletzungen reicht von schmerzhaften Aufliegegeschwüren und Gelenkversteifungen bis hin zu Knochenbrüchen. In einem besonders drastischen Fall wurde ein Bewohner durch Seitenteile am Bett daran gehindert, aufzustehen, was dazu führte, dass er sich bei wiederholten Versuchen, diese zu überwinden, schwer verletzte.

Die Angeklagte weist alle Vorwürfe zurück und argumentiert, sie sei lediglich für die kaufmännischen Aspekte, wie Abrechnung und Verwaltung, zuständig gewesen und habe keine pflegerische Verantwortung getragen. Das Heim stellte den Betrieb schließlich ein, nachdem der Pachtvertrag nicht mehr verlängert wurde





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