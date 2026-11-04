Syrischer Vater zu zehn Jahren Haft wegen massiver Kindesmisshandlung in Österreich

Ein syrischer Vater erhielt eine zehnjährige Freiheitsstrafe für systematische Misshandlung seiner Söhne. Die Mutter wurde bedingt verurteilt, da sie die Gewalt nicht verhinderte.

Ein aus Syrien stammender 42-Jähriger wurde am Mittwochabend vom Schöffensenat zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil folgte auf eine Verhandlung, in der die Staatsanwaltschaft fortgesetzte und systematische Gewaltausübung gegen die eigenen Kinder dokumentiert hatte. Der Vorsitzende des Gerichts sprach bei der Urteilsverkündung von krassem Übergriffen, die das Ausmaß eines Falles erreichten, der seinesgleichen sucht.

Poliizeieinsatz und medizinische Befunde

Der unmittelbare Auslöser für die strafrechtliche Verfolgung war ein Einsatz der Polizei am 12. Juli 2026 gegen Mitternacht. Beamte wurden auf die anhaltenden Schmerzensschreie eines Kindes aufmerksam und suchten daraufhin die Wohnung der Familie auf. Im Einsatzbericht wurde festgehalten, dass die Mutter und die Kinder einen äußerst weinerlichen, verängstigten und eingeschüchterten Eindruck machten. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass der Vater seinen jüngsten Sohn über mehrere Stunden hinweg misshandelt hatte.

Also read Strafgericht Wien: 25-Jähriger wegen sexuellen Missbrauchs zu sechs Jahren Haft verurteilt

Laut Angaben der Staatsanwältin hat der Vater den Zwölfjährigen stundenlang mit einem Ledergürtel, einem Ladekabel und einem Kunststoffbüge gezüchtigt. Als Grund für diese Brutalität gab der Angeklagte an, sein Sohn habe trotz ausdrücklicher Verbote mit dem Fahrrad gefahren. Die Anklägerin beschrieb die Taten als regelrechtes Auspeitschen und Foltern, wobei der Vater eine außergewöhnliche Brutalität und völlige Gleichgültigkeit gegenüber seinem Kind an den Tag gelegt habe.

Gutachten und Geschichte der Gewalt

Ein im Auftrag der Staatsanwaltschaft eingeholtes gerichtsmedizinisches Gutachten ergab schwerwiegende körperliche Schäden. Der Zwölfjährige musste mehr als 100 heftige Peitschenhiebe einstecken, was zu einem massiven Weichteiltrauma und einer schweren Körperverletzung führte. Als der ältere Bruder, 17 Jahre alt, seinem jüngeren Geschwisterteil zu Hilfe kommen wollte, wurde auch er vom Vater schwer misshandelt. Die Fotos der Verletzungen waren laut der Staatsanwältin schockierend und in dieser Form noch nie gesehen worden.

Advertisement

Weitere Ermittlungen zeigten, dass der Syrer, der 2016 mit seiner Familie nach Österreich gekommen war, seine Söhne vermutlich seit 2020 regelmäßig gequält haben dürfte. Diese Annahme stützte sich auf kontradiktorische Zeugeneinvernahmen der Kinder, auf denen die Anklage wegen fortgesetzter Gewaltausübung im Wesentlichen fußte. Der Verteidiger Andreas Reichenbach räumte ein, dass sein Mandant offenbar in einen Gewaltrausch geraten sei und dies ein fürchterlicher Vorfall gewesen sei.

Positionen der Angeklagten und Urteile

Der Vater behauptete in seiner Einvernahme, erst ab 2023 oder 2024 die Söhne hin und wieder mit der flachen Hand geschlagen zu haben. Er gab an, dass die Kinder älter geworden seien und sich schlechter verhalten hätten. Auf die Frage, welche Vergehen bestraft würden, verwies er auf Fahrradfahren ohne Helm oder das Ausbleiben schulischer Erfolge. Einen Sohn hätte er beim Shisha-Rauchen erwischt. Er betonte, dass er grundsätzlich versucht habe, sich an die Gesetze zu halten und nur reagiert habe, wenn der Geduldsfaden gerissen sei.

Die 40-jährige Mutter wurde als Mitangeklagte behandelt. Die Staatsanwältin billigte ihr zu, dass sie ihre Söhne vor dem gewalttätigen Vater schützen wollte und ihren Mann mehrfach beschwichtigt habe. Beim letzten Vorfall habe sie jedoch zu wenig getan. Obwohl ihr Mann in einem Gewaltrausch auf das Kind losgegangen sei, habe sie sich in die Küche begeben und die Tür hinter sich zugemacht. Dies wertete die Anklage als billigendes In-Kauf-Nehmen der Kindesverletzung.

Rechtsfolgen und gesellschaftliche Einordnung

Dem Forderung der Anklägerin folgend wurde die Mutter wegen Beitrags zur Körperverletzung zu einem Jahr Haft verurteilt. Die Strafe wurde unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen. Ihr Verteidiger Ernst Schillhammer betonte, dass die Mutter krass überfordert gewesen sei und stets das Beste für ihre Kinder gewollt habe. Der Senat berücksichtigte diese Umstände in seiner Entscheidung.

Advertisement

Die Verurteilung des Vaters markiert einen harten Rechtsbruch gegen die Unversehrtheit der Kinder. Die Kombination aus physischer Misshandlung durch Gegenstände und der psychischen Einschüchterung der gesamten Familie stellt einen extremen Fall dar. Die lange Freiheitsstrafe von zehn Jahren spiegelt die Schwere der Taten wider, die über Jahre hinweg fortgesetzt wurden und fast unbemerkt geblieben wären, hätten Nachbarn nicht die Schreie gehört.