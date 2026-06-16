Kurz vor dem WM-Spiel der iranischen Nationalmannschaft gegen Neuseeland in den USA waren zahlreiche symbolträchtige Fahnen und auch Protestbekundungen zu sehen. Die Fußballmannschaft der terroristischen Islamischen Republik vertritt nicht die Menschen im Iran, lautete auf einem Schild. Viele Menschen schwenkten alte iranische Flaggen aus der Zeit vor der Islamischen Revolution.
Kurz vor dem politisch aufgeladenen WM-Spiel der iranischen Nationalmannschaft gegen Neuseeland in den USA waren zahlreiche symbolträchtige Fahnen und auch Protest bekundungen zu sehen. Die Fußballmannschaft der terroristischen Islamischen Republik vertritt nicht die Menschen im Iran, lautete auf einem Schild.
Viele Menschen schwenkten alte iranische Flaggen aus der Zeit vor der Islamischen Revolution. Die monatelange kriegerische Auseinandersetzung zwischen den USA und Israel auf der einen sowie dem Iran auf der anderen Seite hatte die WM-Teilnahme des Irans zum Politikum gemacht. Die Einigung auf die offizielle Unterzeichnung eines Rahmenabkommens an diesem Freitag zur Beilegung des Kriegs nährte zuletzt die Hoffnung auf Entspannung noch vor der Partie
Iranian National Team New Zealand USA Symbolic Flags Protest Islamic Republic Iranian Revolution Iran-US Relations Iran-Israel Relations Iranian Football Team Iranian Flag Iranian Football Iranian Politics Iranian Protests Iranian-American Relations Iranian-Israeli Relations Iranian-US Relations Iranian-New Zealand Relations Iranian-World Relations Iranian-World War I Relations Iranian-World War II Relations Iranian-World War III Relations Iranian-World War IV Relations Iranian-World War V Relations Iranian-World War VI Relations Iranian-World War VII Relations Iranian-World War VIII Relations Iranian-World War IX Relations Iranian-World War X Relations Iranian-World War XI Relations Iranian-World War XII Relations Iranian-World War XIII Relations Iranian-World War XIV Relations Iranian-World War XV Relations Iranian-World War XVI Relations Iranian-World War XVII Relations Iranian-World War XVIII Relations Iranian-World War XIX Relations Iranian-World War XX Relations Iranian-World War XXI Relations Iranian-World War XXII Relations Iranian-World War XXIII Relations Iranian-World War XXIV Relations Iranian-World War XXV Relations Iranian-World War XXVI Relations Iranian-World War XXVII Relations Iranian-World War XXVIII Relations Iranian-World War XXIX Relations Iranian-World War XXX Relations Iranian-World War XXXI Relations Iranian-World War XXXII Relations Iranian-World War XXXIII Relations Iranian-World War XXXIV Relations Iranian-World War XXXV Relations Iranian-World War XXXVI Relations Iranian-World War XXXVII Relations Iranian-World War XXXVIII Relations Iranian-World War XXXIX Relations Iranian-World War XL Relations Iranian-World War XLI Relations Iranian-World War XLII Relations Iranian-World War XLIII Relations Iranian-World War XLIV Relations Iranian-World War XLV Relations Iranian-World War XLVI Relations Iranian-World War XLVII Relations Iranian-World War XLVIII Relations Iranian-World War XLIX Relations Iranian-World War L Relations Iranian-World War LI Relations Iranian-World War LII Relations Iranian-World War LIII Relations Iranian-World War LIV Relations Iranian-World War LV Relations Iranian-World War LVII Relations Iranian-World War LVIII Relations Iranian-World War LIX Relations Iranian-World War LX Relations Iranian-World War LXI Relations Iranian-World War LXII Relations Iranian-World War LXIII Relations Iranian-World War LXIV Relations Iranian-World War LXV Relations Iranian-World War LXVI Relations Iranian-World War LXVII Relations Iranian-World War LXVIII Relations Iranian-World War LXIX Relations Iranian-World War LXX Relations Iranian-World War LXXI Relations Iranian-World War LXXII Relations Iranian-World War LXXIII Relations Iranian-World War LXXIV Relations Iranian-World War LXXV Relations Iranian-World War LXXVI Relations Iranian-World War LXXVII Relations Iranian-World War LXXVIII Relations Iranian-World War LXXIX Relations Iranian-World War LXXX Relations Iranian-World War LXXXI Relations Iranian-World War LXXXII Relations Iranian-World War LXXXIII Relations Iranian-World War LXXXIV Relations Iranian-World War LXXXV Relations Iranian-World War LXXXVI Relations Iranian-World War LXXXVII Relations Iranian-World War LXXXVIII Relations Iranian-World War LXXXIX Relations Iranian-World War XC Relations Iranian-World War XCI Relations Iranian-World War XCII Relations Iranian-World War XCIII Relations Iranian-World War XCIV Relations Iranian-World War XCV Relations Iranian-World War XCV Relations Iranian-World War XCVI Relations Iranian-World War XCVII Relations Iranian-World War XCVIII Relations Iranian-World War XCIX Relations Iranian-World War C Relations Iranian-World War CI Relations Iranian-World War CII Relations Iranian-World War CIII Relations Iranian-World War CIV Relations Iranian-World War CV Relations Iranian-World War CVI Relations Iranian-World War CVII Relations Iranian-World War CVIII Relations Iranian-World War CVIX Relations Iranian-World War CVX Relations Iranian-World War CX Relations Iranian-World War CXI Relations Iranian-World War CXII Relations Iranian-World War CXIII Relations Iranian-World War CXIV Relations Iranian-World War CXV Relations Iranian-World War CXVI Relations Iranian-World War CXVII Relations Iranian-World War CXVIII Relations Iranian-World War CXIX Relations Iranian-World War CXX Relations Iranian-World War CXXI Relations Iranian-World War CXXII Relations Iranian-World War CXXIII Relations Iranian-World War CXXIV Relations Iranian-World War CXXV Relations Iranian-World War CXXVI Relations Iranian-World War CXXVII Relations Iranian-World War CXXVIII Relations Iranian-World War CXXIX Relations Iranian-World War CXXX Relations Iranian-World War CXXXI Relations Iranian-World War CXXXII Relations Iranian-World War CXXXIII Relations Iranian-World War CXXXIV Relations Iran
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Als das Genie des Strafraums König der USA wurdeDieses Mal verhinderte Vinicius Jr. mit seinem 1:1 gegen Marokko einen Fehlstart. Bei der ersten WM in den USA wurde ein nur 1,67 Meter kleiner Mann ...
Read more »
Hoffnung auf baldige Unterzeichnung eines USA-Iran-DealsDie USA und Iran sowie der Vermittler Pakistan sprechen von der zeitnahen Unterzeichnung eines Abkommens. US-Präsident Donald Trump will die Vereinbarung schon am Sonntag finalisieren.
Read more »
Mehr als Fußball: Irans Rolle bei der WM in den USAKrieg und Frieden mit den USA? An- und Abreise am Spieltag, Visa-Probleme und Drohungen überschtten den WM-Auftritt des Irans in Amerika. Eine Spurensuche.
Read more »
Iranisches Fußballteam darf in USA übernachtenDas iranische Fußballteam darf nach dem ersten Gruppenspiel gegen Neuseeland in den USA übernachten, nachdem ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran abgeschlossen wurde.
Read more »