Sylvester Schwinger (62) schildert in der NDR Talk Show seine Hürden mit Sepsis und Rückenscoliose. Seit fast einem Jahr lebt der Schauspieler abstinent und ist wieder mobil.

Der renommierte Schauspieler und Regisseur Sylvester Schwinger (62) hat sich nach dreijähriger Pause in der NDR Talk Show geäußert und dort erstmals detailliert über die schwierigste Phase seines Lebens berichtet. Der 62-Jährige präsentierte sich den Fernsehzuschauern mit einer klaren und erfreulichen Botschaft: Er fühle sich derzeit hervorragend und gehe es ihm gut. Diese positive Bilanz steht im krassen Gegensatz zu den körperlichen und psychischen Herausforderungen, die er in den vergangenen Jahren bewältigen musste.

Schwere Skoliose und lebensbedrohliche Sepsis

Schwinger litt lange Zeit unter einer schweren Wirbelsäulendeformität (Skoliose) sowie einer Zyste in der Rückenregion, die seine Mobilität erheblich einschränkten. In der Sendung offenbarte der Star, dass er kaum noch in der Lage war, zu laufen, und zeitweise auf Krücken oder sogar einen Rollator angewiesen war. Die dringend erforderliche Operation zur Korrektur des Rückens konnte jedoch zunächst nicht durchgeführt werden, da eine lebensbedrohliche Blutvergiftung (Sepsis) die medizinische Planung verhinderte. Erst nachdem dieser akute Notfall überwunden war, durften die Chirurden den Eingriff vornehmen, der als Wendepunkt in seiner Genesung gilt.

Also read Krieg in den Sternen: Russland dürfte Atomwaffe im All stationieren

Schnelle Genesung nach dem operativen Eingriff

Dank der modernen chirurgischen Methoden zeigte die Operation einen deutlich schnelleren und positiveren Effekt, als die medizinischen Fachkräfte und der Patient selbst erwartet hatten. Sylvester Schwinger erinnerte sich an den Morgen nach dem Eingriff, an dem er aufstand und feststellte, dass er wieder völlig normal gehen konnte. Diese rasche Wiederherstellung der Gehfähigkeit markierte das Ende einer Ära der Hilflosigkeit und ermöglichte es ihm, schrittweise zu seinem normalen Lebensrhythmus zurückzukehren. Die erfolgreiche Intervention befreite ihn von den Gehhilfen, die ihn in der schweren Krankheitsphase begleitet hatten, und ebnete den Weg für eine Rückkehr in den öffentlichen Raum.

Advertisement

Bewältigung der Alkoholproblematik und Therapiemaßnahmen

Neben den massiven körperlichen Leiden kämpfte Sylvester Schwinger auch mit starken Alkoholproblemen, weshalb er sich einer intensiven Therapie unterzog. Mittlerweile lebt der vierfache Vater nach eigenen Angaben seit fast einem Jahr völlig abstinent. Er schilderte die positiven Auswirkungen dieser Veränderung auf sein mentales Wohlbefinden und beschrieb, dass er nun im Kopf viel klarer und aufgeräumter sei. Dieser Zustand ermögliche es ihm, Dinge im Leben wieder viel intensiver und mit größerer Freude zu genießen, was er mit der Metapher einer "klaren Birne" veranschaulichte. Die Abstinenz hat somit nicht nur seine Gesundheit, sondern auch seine Lebensqualität und Wahrnehmung fundamental verbessert.

Emotionale Bedeutung der Familie und der Alltag auf Mallorca

Für den Regisseur und Schauspieler ist die emotionale Reaktion seiner Kinder der wichtigste Aspekt seines Fortschritts. Er betonte, dass es ihn selbst glücklich mache, zu sehen, wie glücklich seine Kinder sind. Diese familiäre Bestätigung scheint ein zentraler Motivator für seinen disziplinierten Lebenswandel zu sein. Heute verbringt Sylvester Schwinger den Großteil seines Alltags auf seiner Finca auf der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca. Dieser ruhige Lebensraum bietet ihm die notwendige Erholung und Distanz, um seine Genesung zu stabilisieren und sein neues, gesünderes Leben in vollen Zügen zu genießen.