Die Fluggesellschaft Swiss stellt im kommenden Jahr rund 700 neue Flugbegleiter ein. Die Maßnahme dient dem Wachstum ab 2027 und dem Ersatz von Abgängen.

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss hat am Freitag offiziell bestätigt, dass sie für das kommende Jahr eine massive Erweiterung des Kabinenpersonals plant. Laut internen Quellen der Nachrichtenagentur AWP und Berichten des Newsportals blue News strebt die Airline rund 700 neue Einstellungen an. Diese Zahl entspricht derzeit den internen Planungen der Gesellschaft, wobei die finale Anzahl der Rekrutierten noch nicht abschließend feststeht. Die Swiss unterstreicht dabei, dass diese Einstellungszahlen nahe an den aktuellen Zielvorgaben liegen.

Zuwachs nach Personalabbau und Überhang

Diese Phase der expansiven Rekrutierung markiert einen deutlichen Wendepunkt in der Personalstrategie der Swiss. Erst im vergangenen Mai beendete die Fluggesellschaft eine Phase des gezielten Personalabbaus. In diesem Rahmen hatten sich rund 140 Mitarbeitende aus dem Kabinenbereich für einen freiwilligen Austritt entschieden. Im Gegenzug erhielten diese Beschäftigten eine Austrittsprämie. Es gab in diesem Zusammenhang keine zwangsweisen Kündigungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

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Der zuvor entstandene Personalüberhang war laut Aussage der Swiss primär auf technische und operative Schwierigkeiten zurückzuführen. Triebwerksprobleme bei einigen Flugzeugen sowie ein akuter Mangel an Cockpitpersonal führten dazu, dass nicht so viele Flüge durchgeführt werden konnten wie ursprünglich im Zeitplan vorgesehen. Dies erzeugte eine temporäre Diskrepanz zwischen vorhandener Personalstärke und tatsächlich benötigter Kapazität für die fliegenden Maschinen.

Kein Widerspruch zur langfristigen Strategie

Ein Sprecher der Swiss betonte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP, dass die freiwilligen Austritte im Frühjahr und die nun geplanten Neueinstellungen ausdrücklich nicht im Widerspruch zueinander stehen. Vielmehr stellten beide Maßnahmen sich ergänzende Bestandteile einer durchdachten, langfristigen Personalplanung dar. Im Frühjahr habe die Gesellschaft vorübergehend mehr Kabinenmitarbeitende beschäftigt, als für das damalige spezifische Flugprogramm erforderlich war.

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Diesen temporären Überbestand konnte die Swiss durch rein freiwillige Maßnahmen erfolgreich abbauen. Durch diese Methode wurden die Ziele sowohl hinsichtlich der optimalen Personalbesetzung als auch der Kostenkontrolle erreicht. Für das aktuell geltende Flugangebot verfüge die Swiss insgesamt über genügend Kabinenpersonal, um den Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten. Die aktuellen Einstellungen dienen daher nicht dem Ausgleich eines jetzigen Mangels, sondern der Zukunftssicherung.

Vorbereitung auf Wachstum und eigene Flotte ab 2027

Es war bereits während der Phase des Personalabbaus klar, dass die Swiss ab 2027 wieder neuen Bedarf an Mitarbeitenden haben würde. Dieser Bedarf ergibt sich aus zwei Hauptgründen: erstens der reguläre Ersatz von natürlichen Abgängen im Personalbestand und zweitens die Vorbereitung auf das geplante Wachstum des Flugbetriebs. Das strategische Ziel besteht darin, ab 2027 wieder nachhaltig expandieren zu können.

Ein zentraler Pfeiler dieser Wachstumsstrategie ist die Veränderung der Flottenplanung. Im nächsten Jahr wird die Swiss vermehrt mit eigenen Flugzeugen operieren und den Anteil von Maschinen, die von anderen Airlines eingesetzt werden, deutlich reduzieren. Diese Umstellung erfordert ein entsprechend angepasstes und größeres Team von Flight Attendants, das direkt der Fluggesellschaft angehört. Daher gab die Swiss Anfang August, nach fast einem Jahr ohne aktive Rekrutierungen, erneut offene Stellen für Flight Attendants aus.

Die operative Umsetzung dieser Strategie folgt einem klaren Zeitplan. Die ersten Grundausbildungskurse für die neu eingestellten Mitarbeitenden sind für Anfang 2027 angesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die rekrutierten Kandidatinnen und Kandidaten auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Dieser Schritt sichert die operative Flexibilität der Swiss, wenn das neue operative Programm mit der vergrößerten eigenen Flotte beginnt.