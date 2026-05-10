Swiss Airline plans to steer planes to airports with reliable fuel supply in case of Iran crisis

The Swiss Airline CEO Jens Fehlinger warns of rising fuel prices and possible flight cancellations due to the Iranian crisis. He plans to steer planes to airports with reliable fuel supply and negotiate discounted fuel prices with oil companies.

Noch gebe es genug Kerosin, sagt Swiss-Chef Jens Fehlinger, aber sollte es “zum Äußersten kommen”, werde die Airline gezielt Flughäfen ansteuern, die besonders gut mit Flugtreibstoff versorgt sind.

Wenige Wochen vor Ferienstart warnen immer mehr Airlines davor, dass der Iran-Krieg die Versorgung mit Kerosin im Sommer erschwere und Ticketpreise steigen bzw. Flüge ausfallen könnten. Auch Swiss-Chef Jens Fehlinger sieht im Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ das Problem steigender Preise, baut aber darauf, „eine Reihe von Maßnahmen“ ergreifen zu können, damit die Passagiere „trotzdem fliegen können.





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