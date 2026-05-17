Swarovski begeistert bei Eurovision Song Contest mit Leidenschaft und Mode

Die Moderatorin und Sängerin Swarovski zeigte während des Eurovision Song Contest großes Engagement und begeisterte mit ihrer Begeisterung nicht nur als Moderatorin, sondern auch modisch.

Bulgarienist ein absolutes Meilenstein für mich. Es ist eine große Ehre, Teil der größten Live-Musikshow der Welt zu sein. Trotz des enormen Drucks und des engen Taktplans habe ich jede Sekunde genossen.

Besonders die Atmosphäre vor Ort habe ich beeindruckt. Trotz des intensiven Zeitplans habe ich jede Minute genossen - die Künstler, die Vielfalt, die Performances und die besondere Energie vor Ort. Für Swarovski sei die gesamte Woche eine Erfahrung gewesen, die sie so schnell nicht vergessen werde. Es war eine unglaubliche Erfahrung und ich freue mich sehr darauf, was als nächstes kommt





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