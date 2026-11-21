Sven Schweiger berichtet in der NDR Talk Show von seiner schweren Sepsis-Erkrankung und klärt Vorwürfe aus der Vergangenheit. Der Schauspieler blickt nun auf ein ruhigeres Leben zurück und plant ein neues Filmprojekt.

Der 62-jährige Schauspieler Sven Schweiger kehrte kürzlich in die NDR Talk Show zurück und thematisierte dabei sowohl seine jüngste schwere Gesundheitsepisode als auch aktuelle Kontroversen. Er offenbarte der Fernsehzuschauer, dass er an einer lebensbedrohlichen Sepsis erkrankt war, die seine medizinische Versorgung stark behinderte.

Schwere Erkrankung und medizinische Komplikationen

Sven Schweiger erklärte detailliert, dass die in seinem Körper befindliche Blutvergiftung eine Operation unmöglich machte, da diese in diesem Zustand lebensgefährlich gewesen wäre. Der Schauspieler beschrieb diesen Moment als den absoluten Tiefpunkt seines bisherigen Lebens, betonte jedoch, dass sich seine Situation seitdem deutlich verbessert habe und die Genesung erfolgreich verlaufe.

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Er schilderte seinen aktuellen Zustand als eine Phase innerer Ruhe, die er selbst in seinen bisherigen vielen Lebensjahren noch nicht kannte. Diese neue mentale Klarheit scheint ihm nach eigener Aussage mehr Stabilität und Gelassenheit zu geben als zuvor.

Kontroverse um Vorwürfe und Spiegel-Artikel

Auf eine Frage der Moderatorin ging Sven Schweiger auch auf einen Spiegel-Artikel von vor drei Jahren ein, in dem Fehlverhalten am Filmset gemeldet worden war. Er reagierte auf diese historischen Vorwürfe mit einer kämpferischen Haltung und versicherte, dass die Vorfälle sein Leben insgesamt nicht grundlegend durcheinandergebracht hätten.

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Bezüglich konkreter Anschuldigungen räumte der Schauspieler ein, eine einzelne Ohrfeige gegeben zu haben, für die er sich laut eigenen Angaben noch am selben Tag entschuldigt habe. Er wies die Darstellung des Magazins jedoch entschieden zurück, wonach man mit fünfzig Personen gesprochen habe.

Sven Schweiger bezeichnete diese Angabe als gelogen und behauptete stattdessen, dass tatsächlich nur fünf Gespräche stattgefunden hätten. Er versuchte somit, den Umfang der medialen Berichterstattung und die Reichweite der Anschuldigungen in seinen Augen zu korrigieren und relativieren.

Lebensstiländerung und neues Filmprojekt

Zusätzlich zu seinen gesundheitlichen und medialen Themen sprach Sven Schweiger über seine persönlichen Gewohnheiten und gab offen, dass er seit fast einem Jahr keinen Alkohol mehr konsumiert. Er betonte stolz, dass der Verzicht ihm gut tue und er nicht einmal den Gedanken hege, wieder zu trinken.

Neben seiner persönlichen Entwicklung arbeitet der Schauspieler bereits an beruflichen neuen Projekten. Er verriet, dass er aktuell an einem zweiten Teil des Kultfilms Der bewegte Mann beteiligt ist. Die Dreharbeiten für dieses neue Projekt sind für das kommende Jahr geplant.

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Sven Schweiger versprach den Fans und Kritikern, dass das Drehbuch für die Fortsetzung sehr, sehr gut sei. Dies markiert einen neuen Abschnitt in seiner Karriere, der nun von innerer Ruhe und kreativer Produktivität geprägt ist.