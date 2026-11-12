Sven Regener: "Frankie und Freddie" und die Rolle des Stadtschreibers

Sven Regeners Roman "Frankie und Freddie" kehrt ins Westberlin der 1980er zurück. Der Autor und Stadtschreiber von Mainz spricht über Literatur, Subventionen und seine Figur Frank Lehmann.

Der deutsche Autor und Musiker Sven Regener taucht mit seinem Roman "Frankie und Freddie" erneut in das Westberlin der frühen 1980er Jahre ein. In der Hauptstadt der Bundesrepublik herrschte zu dieser Zeit eine Atmosphäre, in der alles schön kaputt war und vieles ausprobiert werden konnte. Im Mittelpunkt der Handlung stehen wie gewohnt die Gruppe junger Hungerkünstler und Kaffeehaus-Bohemiens um die Figur Frank Lehmann.

Die Fangemeinde des Schreibers, der international durch die Band Element of Crime bekannt wurde, hat offensichtlich sehnlich auf Nachschub gewartet. Das hohe Interesse der Leser zeigt sich deutlich an der Veranstaltungsplanung für die Lesereisen: Zwei Lesungen waren ursprünglich im Rabenhof geplant, sodass ein dritter Abend noch hinzugefügt werden musste.

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Regener Als Stadtschreiber Von Mainz

Sven Regener ist aktuell als Stadtschreiber von Mainz berufen und führt gleichzeitig eine große Lesetournee durch. Obwohl man erwarten könnte, dass er gerade Oden auf die Stadt am Rhein verfasst, sieht er die Rolle anders. Glücklicherweise muss er dafür nicht zwingend in Mainz sein, da die Tätigkeit ihn nicht physisch vor Ort bindet.

Der Titel Stadtschreiber klingt für ihn zunächst übel, da er an ein Männlein erinnert, das ein Diktat entgegennimmt. Im Grunde genommen ist es jedoch ein Literaturpreis. Er hat dennoch überlegt, ob er das Amt annehmen sollte, stellte sich aber die Frage, was Bob Dylan in einer solchen Situation tun würde. Ausschlaggebend war für ihn schließlich H.C. Artmann, einer seiner Helden, der 1986 der Stadtschreiber von Mainz war.

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Einfluss Von H.C. Artmann Auf Die Literatur

In Regeners Roman trägt sogar eine Figur den Namen Artmann, was die tiefe Faszination für den Wiener Dichter unterstreicht. Regener hat viel in Bezug auf Lockerheit und undogmatisches Schreiben bei ihm gelernt. Man muss in der Literatur keinen vorgegebenen Regeln folgen, sondern nur denen, die man sich selbst auferlegt. Je weniger Regeln man sich auferlegt, desto freier wird man als Schriftsteller.

Allgemein mag Regener an der österreichischen Literatur, dass sie sich als Kunst begreift und nicht als verlängerter Arm des Journalismus. Die Liebe zur Kunst ist in Österreich sicher ausgeprägter als in Deutschland, das primär ein Land der Ingenieure ist. Dort wird gern gefragt, wozu die Kunst sonst noch gut sein soll.

Kunst Ohne Staatliche Subventionen

In Deutschland muss sich Kunst immer extra legitimieren und politisch sein oder einen konkreten Nutzen haben. Regener nennt das Blödsinn, da Kunst ihre eigene wesentliche Bedeutung für die Menschen hat und deshalb unverzichtbar ist. Möglicherweise ist die österreichische Kunst eigensinniger, weil es dort ein ausgeprägteres Fördersystem gibt. Regener ist froh, dass er selbst nur in unsubventionierten Kunstbereichen unterwegs ist, abgesehen von den zwei Filmen, an denen er beteiligt war.

Um einen Film zu realisieren, braucht man einfach viel Geld. Als Rockmusiker kann man es jedoch selbst verdienen und als Literat auch. Mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich funktioniert das. Einen Roman zu schreiben, kostet nichts, was Regener toll findet. In den frühen 1980er Jahren hatte auch niemand ein Budget, was den kreativen Prozess nicht einschränkte.

Paralleluniversum Frank Lehmann

Regener siedelt "Frankie und Freddie" wieder im Westberlin dieser Zeit an, und es geht ein weiteres Mal um Frank Lehmann und sein Umfeld aus jungen Künstlern. Für den Autor sind diese Figuren inzwischen gute Freunde, und die Bücher stellen ein anderes Leben in einem Paralleluniversum dar. Man kann es mit dem Kasperletheater oder mit Entenhausen vergleichen, da sich mit diesen Figuren alle Geschichten erzählen lassen, die man gerne erzählen will.

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Im neuen Roman müssen Frankie und Freddie ihr Verhältnis zueinander klären. Dabei spielt auch ihre Vergangenheit eine Rolle, ebenso wie die Familie und die Eltern. All das sind Themen, die zu Weihnachten besonders hochkommen, weil diese Zeit so wahnsinnig emotional aufgeladen ist. Niemand kann sich dem entziehen, auch nicht die, die sich Weihnachten entziehen wollen, indem sie auf die Malediven fliegen.

Weihnachten Und Saxofonisten In Westberlin

Regener stellt sich unter Weihnachten etwas vor, das wirklich an Weihnachten spielt und davon handelt, wie man feiert. "Frankie und Freddie" ist kein solches Buch. Es hat vielleicht Parallelen zum "Fänger im Roggen", der direkt vor Weihnachten angesiedelt ist. Dieser kommt aus einem Internat, wo er gescheitert ist, und muss die Tage bis Weihnachten überbrücken. So ähnlich geht es Frankie und Freddie, die ihre Sachen und ihre Beziehung noch schnell ordnen müssen.

Regener wies darauf hin, dass er seinem Interviewpartner in puncto Weihnachtsmusik etwas voraus hat. Bei ihm spielt eine Gruppe von Saxofonisten ihre schrägen Versionen von Weihnachtsliedern wie "O du Fröhliche". In der ersten Hälfte der 1980er Jahre gab es in Westberlin eine sehr spezielle Szene, die im New-Wave-Film "Malaria" für Wien ebenfalls spürbar war. Es gab eine große Bohème von Leuten, die auf Kunstebene etwas auf die Beine stellen wollten.

Aus irgendeinem Grund waren unter dieser Szene sehr, sehr viele Saxofonisten. Es war das Instrument der Stunde. Einer hat seine Saxofonisten-Freunde zusammengetrommelt, und sie haben auf einem Weihnachtsmarkt gespielt, weil man dort ein paar Mark verdienen konnte. Diese Anekdote unterstreicht die lockere, nicht-kommerzielle Atmosphäre der Zeit, die Regener in seinen Romanen einfängt.