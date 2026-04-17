SV Ried holt nur einen Punkt gegen GAK nach vergebenen Chancen

Die SV Ried trennt sich 1:1 vom GAK in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga. Trotz zahlreicher guter Torchancen und einer dominanten Vorstellung konnte das Team von Trainer Maximilian Senft nur einen Punkt mit nach Hause nehmen, da der GAK eine Nachlässigkeit in der Rieder Abwehr zur Führung nutzte und ein später Kopfballtreffer den Ausgleich brachte.

Die SV Ried muss zwei verlorene Punkte aus dem Auswärtsspiel gegen den GAK in der Qualifikationsgruppe der Fußball -Bundesliga verkraften. Mit einem 1:1- Unentschieden trennten sich die beiden Teams, obwohl die Wikinger aus Oberösterreich als klarer Sieger vom Platz hätten gehen müssen. Zahlreiche Torchancen blieben ungenutzt, was Trainer Maximilian Senft trotz einer ansprechenden Leistung seiner Mannschaft zu Recht bemängelte.

"Wir haben einen inspirierenden Fußball gezeigt, und das im Unteren Playoff. Wenn man mit so vielen Chancen nicht als Sieger vom Platz geht, kann man aber nicht ganz zufrieden sein", kommentierte Senft die Partie. Das Team des 36-jährigen Trainers, das in Graz überraschend mit einer Viererkette anstelle der gewohnten Dreierkette antrat, übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der siebenten Minute eröffnete Ried-Stürmer Kingstone Mutandwa das Chancenfestival, verfehlte das Tor jedoch knapp. Nur zehn Minuten später hätte Antonio Van Wyk beinahe getroffen, doch GAK-Torhüter Franz Stolz sowie der Pfosten verhinderten die Führung für die Gäste. Bei der anschließenden Ecke war es erneut Stolz, der gegen Mutandwa zur Stelle war. Nach einer kurzen Abtastphase bot sich Ried eine weitere Top-Gelegenheit: Mutandwa scheiterte in der 36. Minute nach einer Fersler-Vorlage von Ante Bajic erneut an Stolz. Auch weitere Abschlüsse von Van Wyk (39.) per Freistoß und Yusuf Maart (41.) aus der Distanz fanden ihren Weg nicht ins Gehäuse des GAK. Die Emotionen kochten nicht nur auf dem Spielfeld hoch. Auf dem Weg in die Halbzeitpause geriet Rieds Tormanntrainer Wolfgang Wimmer mit Schiedsrichter Florian Jäger aneinander und sah dafür die Rote Karte. Die Hausherren nutzten ihrerseits eine Unachtsamkeit in der Ried-Abwehr. Nach einem Stolperer von Oliver Steurer und einer unglücklichen Klärungsaktion von Michael Sollbauer konnte GAK-Stürmer Ramiz Harakate einen Abpraller zur Führung verwerten – ein klassischer Eigentreffer für die Rieder. Trotz dieses unverdienten Rückstands gab sich die SV Ried nicht auf, hatte aber weiterhin mit sich selbst zu kämpfen. Jonas Mayer vergab in der 54. Minute eine vielversprechende Möglichkeit, und kurz darauf fand Mutandwa erneut in GAK-Schlussmann Stolz seinen Meister (61.). Als der Ausgleich aus dem Spiel heraus nicht gelingen wollte, war es eine Standardsituation, die für Erleichterung sorgte. Nikki Havenaar köpfte nach einer Flanke von Philipp Pomer in der 69. Minute zum hochverdienten 1:1-Ausgleich ein und sicherte Ried damit zumindest einen Punkt, der sie als Tabellenführer aus Graz abreisen lässt. Die mangelnde Effizienz vor dem Tor bleibt jedoch ein Thema, das es für die kommenden Spiele zu verbessern gilt, um die guten Leistungen auch in Siege umzumünzen





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SV Ried GAK Fußball-Bundesliga Qualifikationsgruppe Unentschieden

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