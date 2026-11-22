Die SV Ried gewinnt das Bundesliga-Auswärtsspiel beim WAC mit 2:1. Ein Spätschuss von Samuel Chukwudi in der 94. Minute beschert dem Team drei wichtige Punkte gegen den Tabellenletzten.

Die SV Ried hat in der Fußball-Bundesliga am Sonntag einen knappen und emotionalen Auswärtssieg beim Wolfsburger AC ( WAC) errungen. Das Spiel endete mit einem 2:1-Erfolg für die Innviertler, die den entscheidenden Treffer erst in der vierten Minute der Nachspielzeit erzielten. Durch dieses Resultat festigten die Rieder ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte und bauten ihren Vorsprung vor dem Verfolger Austria Lustenau auf fünf Punkte aus. Dieser Sieg bedeutete zugleich den ersten Erfolg seit Mitte Oktober für das Team aus Ried im Innkreis.

Matchverlauf mit entscheidender Nachspielzeit

Der Spielverlauf blieb lange von defensiver Vorsicht geprägt. Zwanzig Minuten lang dominierte das Abtasten, ehe das Tempo im Match deutlich zunahm. Zunächst zeigten sich die Auswärtsspieler der SV Ried gefährlicher. Der Wolfsburger Torhüter Lior Gliklich stand mehrfach im Weg und parierte gefährliche Schüsse von Isaac Kiese Thelin in der 21. Minute sowie von Fabian Rossdorfer in der 22. Minute. Auch ein Versuch von Yusuf Maart landete in der 24. Minute nur im Außennetz.

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Nach dieser Phase übernahm der WAC zunehmend die Initiative. Die Heimischen wurden vorstellig, wobei Phillip Verhounig in der 22. Minute und Simon Piesinger in der 43. Minute mit Kopfballversuchen auf sich aufmerksam machten. Ein weiterer Schuss von Verhounig fiel in der 45. Minute plus eine Sekunde auf die Matte, befand sich jedoch möglicherweise in einer Abseitsposition. Die Halbzeitpause ging also noch ohne Torerfolg für beide Parteien zu Ende, wobei das Spiel insgesamt noch keine klare Entschuldigung zuließ.

Stürmerleistungen und Taktische Wendungen

Die zweite Halbzeit startete mit direkter Offensivkraft. Eine Kombination zwischen Dominik Fitz und Simon Piesinger brachte den WAC in Führung. Der Mittelfeldspieler Fitz schlug einen Freistoß, den der Verteidiger Piesinger in der 51. Minute einköpfte. Dieser Treffer sorgte für einen Stimmungsaufschwung in der Heimmannschaft. Doch die SV Ried reagierte sehr schnell und glich bereits in der 66. Minute aus. Isaac Kiese Thelin verwertete einen präzisen Pass von Ante Bajic zum 1:1. Dies war sein fünfter Treffer in seinem siebten Spiel für die Innviertler und zeigte seine aktuelle Torgefährlichkeit auf.

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In der Folge entstand ein wildes Hin und Her, bei dem Torchancen fast im Minutentakt vergeben wurden. Yusuf Maart versäumte in der 62. Minute eine klare Gelegenheit für die Rieder, während Kiese Thelin in der 66. Minute knapp daneben zielte. Auf der Gegenseite brachte Donis Avdijaj den Ball in der 65. Minute nicht zum Mitspieler, und Piesingers Kopfball landete sicher in den Händen des Rieder Torhüters Andreas Leitner. Die Defensive beider Teams wurde unter extremem Druck getestet, blieb aber in puncto Torabwehr stabil, bis die Entscheidung kam.

Sieg durch Chukwudi und Auswirkungen auf die Tabelle

In den letzten Minuten zeigten beide Mannschaften verzweifelte Bemühungen um den Sieg. Sankara Karamoko schoss für den WAC in der 76. Minute vorbei und köpfelte in der 89. Minute über das Tor der SV Ried. Für die Rieder zielte Pape Sissoko in der 86. Minute zu hoch. Es sah zunächst nach einem Unentschieden aus, doch in der 94. Minute bescherte ein Eckball von Philipp Pomer die Entscheidung. Samuel Chukwudi köpfelte den Ball ins Netz und sicherte den 2:1-Sieg für die Auswärtstruppe.

Der Erfolg hat erhebliche Auswirkungen auf die aktuelle Tabellenkonstellation. Die SV Ried liegt nun fünf Punkte vor dem Austria Lustenau und hat den Platz in den Top sechs stabilisiert. Für den WAC bedeutet die Niederlage weiterhin das Warten auf den zweiten vollen Punktgewinn dieser Saison. Zudem bleibt der erste Sieg unter dem neuen Trainer Manfred Schmid aus. Schmid hatte den Vorgänger Thomas Silberberger vor genau einem Monat abgelöst und sucht nach Wegen, um die Erfolgsserie der Heimmannschaft zu durchbrechen. Die Rieder können nun mit gesteigertem Selbstbewusstsein in die weiteren Bundesliga-Runden starten.