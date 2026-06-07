SV Kuchl krönt sensationelle Saison mit Landesmeistertitel und Vize-Meisterschaft

Durch einen 2:0-Sieg über den BSK Bischofshofen sichert sich der SV Kuchl bereits vor dem letzten Spieltag die Vize-Meisterschaft in der Regionalliga West und wird zusätzlich Landesmeister. Die frühen Tore von Nestaval und Hofer ebneten den Weg zu einem historischen Erfolg für die Tennengauer.

Der SV Kuchl hat mit einem 2:0-Heimsieg gegen den BSK Bischofshofen eine herausragende Saison in der Regionalliga West gekrönt und sich gleich zwei Titel gesichert: den des Landesmeister s sowie den des Vize-Meister s.

Bereits vor dem letzten Spieltag steht der Mannschaft von Trainer Thomas Hofer der zweite Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen, was den höchsten Erfolg in der Vereinsgeschichte darstellt. Die Tennengauer legten von Beginn an einen starken Start hin und gingen durch Tore von Nestaval in der 15. Minute und Hofer selbst in der 19. Minute früh mit 2:0 in Führung.

Diese Führung verteidigten sie souverän, auch wenn die Gäste aus Bischofshofen in der zweiten Halbzeit mehr Druck entwickelten, aber keine klaren Torchancen mehr zustande brachten. Kuchls Trainer Thomas Hofer zeigte sich über den unerwarteten, aber umso größerer Erfolg begeistert und lobte die Leistung seiner Mannschaft, die sich für eine überragende Saison selbst belohnt habe. Sein Ziel für die kommende Spielzeit sei es, den Klassenerhalt in der Nordliga sicherzustellen, nachdem ein personeller Umbruch bevorstehe.

Aufseiten des BSK Bischofshofen, dessen Zeichen auf Abschied aus der Liga stehen, konzentrierte man sich auf einen würdigen Saisonabschluss. Sean Caldwell, Trainer der Pongauer, war mit der Leistung seines Teams in der zweiten Halbzeit zufrieden, haderte aber mit der vergebenen Chancenverwertung und blickte nach dem Spiel in einen unklaren Zukunft. Die Partie selbst bot damit einen gelungenen Abschluss einer Saison, die für Kuchl historisch endet, während für Bischofshofen eine Ära möglicherweise zu Ende geht





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