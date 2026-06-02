SV Grödig dreht Spiel gegen Neumarkt und macht großen Schritt in Richtung Meistertitel

Der SV Grödig hat im Spitzenspiel der Salzburger Liga nach einem Rückstand noch 3:1 gegen Neumarkt gewonnen und damit die Tabellenführung ausgebaut. Rivale UFC Hallein muss nun zwingend siegen, um den Titelkampf offen zu halten.

Der SV Grödig hat in der Salzburger Liga einen entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft getan. In der drittletzten Runde besiegte der Tabellenführer, der ehemalige Bundesligist, den SK Neumarkt mit 3:1, nachdem man zunächst in Rückstand geraten war.

Damit erhöht der SV Grödig den Druck auf den主要 rivalen UFC Hallein, der am Mittwoch beim USC Eugendorf gewinnen muss, um den Titelkampf weiter offen zu halten. Die Partie begann für die Hausherren schwierig. Nach knapp einer halben Stunde brachte Sadeqi die Gäste aus Neumarkt mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff jedoch führte eine Ecke der Grödiger zu einem unglücklichen Eigentor der Neumarkter, das den Ausgleich und eine Momentum-Wende brachte.

Mit neuem Schwung kamen die Gastgeber aus der Kabine. Bereits wenige Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Leitz das 2:1, und nur vier Minuten später stellte Scheibenhofer auf 3:1. Damit war der Sieg sichergestellt. Durch diesen Erfolg kommt der SV Grödig auf 70 Punkte nach 28 Spielen und festigt die Tabellenführung.

Der UFC Hallein steht nun unter Zugzwang, da bei einer Niederlage in Eugendorf der Meistertitel praktisch an Grödig vergeben wäre. Die Salzburger Liga bleibt somit im Saisonendspurt äußerst spannend, wobei der SV Grödig die beste Ausgangsposition innehat. Dieser Artikel enthält möglicherweise Nutzerkommentare, die nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder von Krone Multimedia (KMM) widerspiegeln. Die Redaktion distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten des Diskussionsforums.

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