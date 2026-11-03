Suvarnabhumi Flughafen Bangkok Kapazitätsverdopplung auf 120 Millionen Passagiere

Airports of Thailand plant massive Erweiterung von Suvarnabhumi. Neues Terminal und vierte Startbahn sollen Kapazität verdoppeln. Details zum Fünften Entwicklungsplan und Budgets.

Die staatliche Betreibergesellschaft Airports of Thailand hat einen strategischen Masterplan für die massive Ausweitung der Infrastruktur am internationalen Drehkreuz Suvarnabhumi in Bangkok vorgelegt. Das Kernziel dieses Entwicklungsprojekts ist die Verdopplung der jährlichen Passagierkapazität von aktuell rund 60 Millionen auf bis zu 120 Millionen Reisende innerhalb der nächsten sieben Jahre. Diese enorme Steigerung soll durch den Bau eines vollständig neuen Terminals und den Ausbau der Start- und Landebahn-Infrastruktur realisiert werden.

Ausbau Suvarnabhumi auf Weltklasse-Niveau

Die geplante Erweiterung positioniert den Flughafen Suvarnabhumi in die absolute weltweite Spitzenliga der Verkehrsflughäfen. Die angestrebten 120 Millionen Passagiere pro Jahr würden das Niveau der derzeit passagierstärksten internationalen Knotenpunkte Atlanta und Dubai erreichen. Derzeitige Kapazitätsgrenzen liegen bei etwa 45 Millionen Fluggästen im Hauptterminal und 15 Millionen im Satellitenterminal SAT-1. Der Fünfte Entwicklungsplan der Airports of Thailand sieht vor, dass die beiden großen Bauprojekte innerhalb eines Zeitraums von sechs bis sieben Jahren fertiggestellt werden, um den wachsenden globalen Reisebedürfnissen gerecht zu werden.

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Paweena Jariyathitipong stellt Pläne vor

Airports of Thailand-Präsidentin Paweena Jariyathitipong hat die Details zur aktuellen Auslastung und den künftigen Kapazitäten im Rahmen der Präsentation der Unternehmensstrategie erläutert. Dem Kabinett Thailands soll der umfassende Entwicklungsplan in Kürze gemeinsam mit dem separaten Projekt zur Erweiterung des Ostbereichs des Flughafens vorgelegt werden. Diese behördliche Prüfung ist ein entscheidender Schritt, da sie die politische und finanzielle Freigabe für die Realisierung der geplanten Infrastrukturmaßnahmen erfordert, die für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des asiatischen Luftfahrtmarktes essentiell sind.

Ost-Erweiterung und digitale Prozesse

Das spezifische Projekt zur Ost-Erweiterung (East Expansion) zielt darauf ab, zusätzliche Abfertigungsbereiche zu schaffen, um Engpässe im bisherigen System zu entschärfen. Geplant sind unter anderem die Installation einer größeren Anzahl von Check-in-Schaltern sowie die Verlängerung bestehender Gepäckförderbänder, um den Durchsatz bei Gepäckstücken signifikant zu erhöhen. Die Ausschreibungsunterlagen für diese Arbeiten sind bereits vollständig vorbereitet. Das offizielle Vergabeverfahren für die Bauaufträge soll im kommenden Jahr beginnen, was auf eine schnelle Umsetzung der Maßnahmen hindeutet, sobald die politischen Genehmigungen vorliegen.

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Budgeterhöhung für Don Mueang

Neben den Arbeiten in Suvarnabhumi plant die Airports of Thailand auch einen signifikanten Ausbau des zweiten internationalen Knotenpunkts in Bangkok, des Flughafens Don Mueang. Das dafür geplante Budget steigt von ursprünglich 36 Milliarden auf nunmehr 69 Milliarden Thai Baht, was einem Wert von rund 1,8 Milliarden Euro entspricht. Ziel dieser Investition ist es, die jährliche Kapazität des Flughafens Don Mueang auf 40 Millionen Passagiere zu erhöhen. Diese Maßnahme entlastet das überlastete Hauptterminal Suvarnabhumi und schafft eine redundante Infrastruktur für die thailändische Hauptstadt.

Strategische Bedeutung für Asien-Pazifik

Bangkok zählt zu den meistbesuchten Städten der Welt und Suvarnabhumi ist ein unverzichtbares Luftfahrt-Drehkreuz nicht nur für Thailand, sondern für die gesamte Asien-Pazifik-Region. Von diesem Airport aus werden derzeit rund 150 Ziele in knapp 60 Ländern direkt angeflogen, was die globale Vernetzung der Stadt unterstreicht. Die Verdopplung der Kapazität auf 120 Millionen Passagiere wird es ermöglichen, den steigenden touristischen Bedarf zu bedienen und die Position als zentraler Hub im internationalen Flugverkehr zu festigen. Die Realisierung der Pläne durch Airports of Thailand unter der Leitung von Paweena Jariyathitipong gilt als wesentlicher Faktor für die wirtschaftliche Zukunft der Region.