"Survivor"-Teilnehmer Stavros Floros wurde bei tödlichem Unfall verletzt

Der participant of the reality show "Survivor", Stavros Floros, was severely injured by a boat in a tragic accident. The recent news article is about the unfortunate event, the side effects of AcunMedya's quick response to the injured, and the expected financial support for his medical treatment and rehabilitation.

Ein furchtbarer Unfall brach derzeit die griechische Reality-Show " Survivor " auf. Kandidatin Stavros Floros (21) wurde beim Speerfischen von einem Boot erfasst und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der junge Mann war am 10. Mai während einer Drehpause in der Dominikanischen Republik im Wasser unterwegs. Dabei tauchte er ohne Signalboje in einem Gebiet, das regelmäßig von Touristenbooten befahren wird. Als Propellern eines vorbeifahrenden Bootes ergriffen, wurde sein linker Bein unterhalb des Knies teilweise amputiert.

Auch am rechten Knöchel erlitt er schwere Verletzungen. Die Produktionsfirma AcunMedya erklärt, sie habe sofort reagiert und den Kandidaten schnellstmöglich medizinisch versorgt. Der Sender SKAI TV zog Konsequenzen: Die aktuelle Staffel wird vorerst nicht weiter ausgestrahlt. Mittlerweile gibt es auch eine kleine Entwarnung: Stavros Floros ist zwar weiterhin im Spital, sein Zustand sei aber ernst, aber stabil.

Der Sender kündigte an, den Reality-Star bei seiner Behandlung und späteren Rehabilitation finanziell unterstützen zu wollen





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