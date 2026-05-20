A surprise turn in the events surrounding the death of Humpback 'Timmy', the corpse of the deceased whale may be relocated instead of being left to the laws of nature as first planned.

In der Geschichte des toten Buckelwals 'Timmy' gibt es eine überraschende Wende. Der verwesende Kadaver, der ursprünglich vor der dänischen Insel Anholt liegen bleiben sollte, wird nun doch bald geborgen.

Nach dem Willen der dänischen Behörden soll 'Timmys' Körper gestochen und eine Autopsie durchgeführt werden. Der leblose Wal liegt im flachen Wasser an einem gut besuchten Strand, woran die Umweltbehörden befürchten, dass der Verwesungsprozess eine starke Belästigung für Touristen und Einheimische bewirken wird. Der leblose Wal wird voraussichtlich in der kommenden Woche abtransportiert werden, wie auch ein Sprecher des Umweltministeriums in Mecklenburg-Vorpommern bestätigte.

Ein bestimmter Tag oder eine exakte Uhrzeit stehen noch nicht fest, weshalb auch keine TV-Übertragungen oder festen Termine angekündigt werden können. Die Urlaubsinsel Anholt in Nordeuropa liegt, weshalb der Vorfall internationale Aufmerksamkeit erregt. Die fachkundige Bergung und Untersuchung des Buckelwals durch dänische Forschende und Tierärzte ist dafür verantwortlich. Die Aktion dient der Säuberung des Strandes vor Ort und der Durchführung einer Obduktion mit der Möglichkeit,ercasevor tillhandahjelpaessige wissenschaftliche Proben für Forschungszwecke zu sichern. Die genaue Auflistung des Ablaufs der Obduktion ist noch offen





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