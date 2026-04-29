Supreme Court erklärt Wahlkreiszuschnitt in Louisiana für ungültig – Demokraten vor Rückschlag

Der Supreme Court der USA hat in einem wegweisenden Urteil den Zuschnitt der Wahlkreise in Louisiana für ungültig erklärt. Die Entscheidung könnte vor den US-Zwischenwahlen im November vor allem die Demokraten schwächen und die Republikaner stärken. Das Gericht entschied, dass ethnische Kriterien beim Zuschnitt von Wahlkreisen keine Rolle spielen dürfen. Der Voting Rights Act von 1965 wird zwar nicht aufgehoben, aber seine Anwendungsmöglichkeiten werden eingeschränkt. Kritiker sehen darin einen Rückschlag für die Gleichstellung von Minderheiten bei Wahlen.

In einem wegweisenden Urteil hat der mehrheitlich konservativ besetzte Supreme Court der USA den Zuschnitt der Wahlkreise im südlichen Bundesstaat Louisiana für ungültig erklärt. Laut der Entscheidung vom Mittwoch dürfen ethnische Kriterien beim Zuschnitt von Wahlkreise n keine Rolle spielen.

Vor den US-Zwischenwahlen im November könnte das Urteil vor allem eine Schwächung der Demokraten bedeuten. Das Gericht entschied, dass ein historisches Wahlrechtsgesetz, der Voting Rights Act, Louisiana nicht dazu verpflichte, einen zweiten, mehrheitlich afroamerikanischen Wahlbezirk zu schaffen. Der Zuschnitt der Wahlkreise sei verfassungswidrig, und seine Anwendung würde die verfassungsmäßigen Rechte der Kläger verletzen, sagte der konservative Richter Samuel Alito bei der Urteilsverkündung. Bei der wegweisenden Entscheidung stimmten die sechs konservativen Verfassungsrichter gegen die drei liberalen Richter.

In einer abweichenden Stellungnahme kritisierte die Richterin Elena Kagan, die Entscheidung des Gerichts dränge das Grundrecht auf Rassengleichheit bei Wahlen zurück, das der Kongress mit dem Voting Rights Act von 1965 gewährt habe. Die Entscheidung lässt den Kern des Gesetzes unberührt, schränkt aber dessen Anwendungsmöglichkeiten ein. Afroamerikaner machen ein Drittel der Bevölkerung von Louisiana aus. Traditionell zieht diese Bevölkerungsgruppe mehrheitlich die Demokraten den Republikanern vor.

Nach einer Volkszählung im Jahr 2020 hatte Louisiana seine Wahlkarte derart neu gestaltet, dass es nach den früher zwei Wahlkreisen mit mehrheitlich schwarzer Bevölkerung nur noch einen gab. Dagegen wandten sich die Bürgerrechtsvereinigung ACLU und andere Kläger. Sie bezeichneten die Änderung als Verstoß gegen das historische Wahlrechtsgesetz von 1965, das zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung in Kraft getreten war und die Gleichstellung von Schwarzen und anderen Minderheiten bei Wahlen sicherstellen sollte.

Das Parlament von Louisiana verabschiedete daraufhin 2024 ein neues Gesetz mit wieder zwei mehrheitlich afroamerikanischen Wahlkreisen. Dagegen wiederum wandte sich eine Gruppe nicht afroamerikanischer Wähler, deren Klage letztlich beim Supreme Court landete. Diese Kläger argumentierten, dass die Verwendung ethnischer Kriterien beim Wahlkreiszuschnitt verfassungswidrig sei. Es war zunächst unklar, inwieweit das Urteil Auswirkungen auf die Zwischenwahlen im November, die Midterms, haben wird.

Die Vorwahlen sind bereits im Gange. Es wird jedoch erwartet, dass die Republikaner von US-Präsident Donald Trump in den Bundesstaaten, in denen es die Zeit und die gesetzlichen Bestimmungen zulassen, auf neue Wahlkreiszuschnitte pochen werden. Auch laut einer Analyse der New York Times sei noch unklar, was das Urteil für andere Bundesstaaten hieße.

Die Entscheidung dürfte jedoch einen Rückschlag für die US-Demokraten bedeuten, die seit einigen Monaten in mehreren Bundesstaaten mit den Republikanern um den Zuschnitt der Wahlkreise kämpfen – zuletzt in Virginia und Florida. Die Republikaner von Trump dürften hingegen vor den Midterms gestärkt werden. Das Weiße Haus sprach laut BBC von einem kompletten Erfolg für amerikanische Wähler.

Das Urteil markiert eine Wende bei der gerichtlichen Auslegung des Gleichgewichts zwischen dem Verhindern von ethnischer Diskriminierung und dem Einhalten verfassungsrechtlicher Garantien für die Gleichbehandlung. Es legt die Messlatte höher, wann die ethnische Zugehörigkeit beim Neuzuschnitt von Wahlkreisen berücksichtigt werden darf. Aus Sicht des Wahlrechtforums Democracy Docket könnte das Urteil dazu beitragen, den Republikanern zusätzliche 27 Sitze zu sichern und damit die Kontrolle der Trump-Partei im Kongress für mindestens eine Generation zu festigen.

Ohne den Schutz vor rassistischer Diskriminierung könnten Wahlkreiskarten fast ohne Einschränkungen neu gezeichnet werden, hieß es auf der Plattform. Kritik an dem Urteil kam von den oppositionellen Demokraten. Der Minderheitsführer der Partei im Senat, Chuck Schumer, sprach von einem verheerenden Schlag gegen die Wahlrechtsgesetze. Das Versprechen, dass jede Stimme zählt, sei eines der heiligsten Versprechen der amerikanischen Demokratie.

Diesem habe der Supreme Court mit seinem Urteil den Rücken gekehrt. Es sei zu befürchten, dass das zu weniger Schutz für die Wähler und mehr Macht für die Politiker führen werde. Im Repräsentantenhaus in Washington haben die Republikaner derzeit eine knappe Mehrheit. Die Zunahme oder Abnahme der Zahl von Wahlkreisen mit mehrheitlich afroamerikanischen Einwohnern und Einwohnerinnen könnte also entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Zwischenwahlen im November, die Midterms, haben.

Sollten die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus erlangen, würde das auch den Handlungsspielraum von Präsident Trump einschränken





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