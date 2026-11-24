Am Dienstag zeigt sich ein Supermond am Himmel, der Vollmond tritt um 15.54 Uhr ein. Der nächste Supermond folgt am 24. Dezember.

Am Dienstag steht ein Supermond am Himmel, wie das Wissenschaftsportal 'NASA Science' der US-Raumfahrtbehörde berichtet. Die Vollmond phase tritt gegen 15.54 Uhr mitteleuropäischer Zeit ein. Nach dem örtlichen Mondaufgang lässt sich der Mond bei freier Sicht am Abend beobachten.

Wie ein Supermond entsteht und warum er größer wirkt

Ein Supermond entsteht, wenn der Vollmond in eine Phase fällt, in der der Mond der Erde besonders nah ist. Der Grund liegt in der Bahn des Mondes, denn er umkreist die Erde auf einer elliptischen Bahn. Dadurch verändert sich sein Abstand zur Erde im Laufe eines Monats.

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In dieser Nähe erscheint der Vollmond etwas größer und heller als ein weiter entfernter Vollmond. Besonders deutlich fällt dieser Unterschied nach Angaben der Quelle beim Aufgang des Mondes in Horizontnähe aus. Dann wirkt der Mond am Horizont etwas größer als hoch am Himmel.

Zeitplan des Vollmonds am Dienstag

Der Vollmond am Dienstag erreicht seine Phase um 15.54 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der Mond geht am Dienstag um 15.28 Uhr im Nordosten auf, also noch vor dem eigentlichen Eintritt der Vollmondphase.

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Da es zum Zeitpunkt des Aufgangs noch etwas hell ist, empfiehlt sich die Beobachtung vor allem am Abend. Wer bei freier Sicht hinaussieht, kann den Mond nach dem örtlichen Mondaufgang am Himmel verfolgen. Freie Sicht nach Nordosten ist für den Moment des Aufgangs besonders hilfreich.

Nächster Supermond am 24. Dezember

Der nächste Supermond ist laut NASA Science bereits am 24. Dezember zu sehen. Wer den Supermond am Dienstagabend verpasst, hat damit eine weitere Gelegenheit, das Phänomen zu beobachten.

Der Termin lässt sich leicht im Gedächtnis behalten, da er auf den 24. Dezember fällt. Die Quelle verweist ausdrücklich auf diese Möglichkeit, falls am Dienstag keine Zeit zum Beobachten bleibt.