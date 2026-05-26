Summer-Opening in Schladming: Techno, Pop, Schlager und Oper auf der Bühne

Das Summer-Opening in Schladming wird im Sommer 2026 zum Zentrum für Musikfans aller Genres. Das Festival bietet fünf Abende mit verschiedenen Musikwelten und ist bereits jetzt zum Sommer-Event des Jahres geworden. Es soll die nächsten Schritte zur internationalen Ganzjahresdestination für Mega-Events sein.

Die Region Schladming-Dachstein wird im Sommer 2026 zum Zentrum für Musikfans aller Genres. Das Summer-Opening bringt von Techno über Pop, Schlager bis Austropop und Oper ein Line-up auf die Bühne, das alle Generationen begeistert.

Fünf Abende, fünf völlig unterschiedliche Musikwelten – genau diese Vielfalt macht das Festival schon jetzt zum Sommer-Events des Jahres. den nächsten großen Schritt zur internationalen Ganzjahresdestination für Mega-Events. Nach dem rekordverdächtigen Ski-Opening soll nun auch der Sommer tausende Gäste in die Steiermark locken – und damit enorme wirtschaftliche Impulse für Hotellerie, Gastronomie, Bergbahnen und die gesamte Infrastruktur schaffen. Der Veranstalter und der Tourismusverband haben das ambitionierte Ziel, langfristig rund 100.000 Besucher pro Jahr für die Region zu begeistern





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