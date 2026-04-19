Sullivan warnt vor Folgen von Trumps Politik für Sicherheit und NATO

Der ehemalige US-Sicherheitsberater Jake Sullivan kritisiert Donald Trumps außenpolitischen Kurs und dessen Auswirkungen auf die globale Sicherheit sowie die NATO. Er befürchtet eine Schwächung des Bündnisses und eine Ermutigung Russlands.

Jake Sullivan , ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten, äußert Bedenken hinsichtlich der aktuellen Sicherheitslage der USA im Anschluss an den Iran-Krieg und beleuchtet die potenziellen Gefahren für die NATO .

Seine Einschätzungen, die er während eines Aufenthalts in Wien als Gast der Industriellenvereinigung in Kooperation mit der Oberbank teilte, werfen ein Schlaglicht auf die Komplexität geopolitischer Herausforderungen und die Unvorhersehbarkeit politischer Führungsstile. Auf die Frage, ob die USA seit Beginn des Iran-Krieges sicherer geworden seien, antwortet Sullivan ausweichend. Er betont, dass es schwierig sei, einen klaren Weg zu einer verbesserten Sicherheitslage aufzuzeigen. Zwar habe die Bereitschaft der USA, militärisch gegen den Iran vorzugehen, theoretisch eine abschreckende Wirkung entfalten können, doch die tatsächliche Entwicklung sei weitaus komplexer. Sullivan verweist auf die wiederholte Bereitschaft von Ex-Präsident Donald Trump, militärische Gewalt einzusetzen, was von anderen Nationen zweifellos registriert werde. Dennoch unterscheidet sich dieser Konflikt von früheren Interventionen wie dem zwölftägigen Krieg gegen den Iran im Vorjahr oder der Operation in Venezuela. In diesem Fall habe Trump klar signalisiert, dass er den Krieg aufgrund steigender Kosten und Schwierigkeiten nicht fortführen wolle und bereit sei, ihn zu beenden. Auch dies sei ein Faktor, der von anderen Staaten in ihre Kalkulationen einbezogen werde. Sullivan geht auf Trumps Aussage ein, er sei vor Kriegsbeginn nicht davor gewarnt worden, dass der Iran die Straße von Hormus sperren könnte. Hierzu äußert Sullivan zwei mögliche Interpretationen: Entweder sei diese Aussage falsch, oder Trump habe den Entscheidungsprozess so gestaltet, dass keine Experten mit tiefgreifendem Wissen über den Iran involviert gewesen seien. Gestützt auf Recherchen der New York Times glaubt Sullivan mittlerweile, dass Trump sehr wohl vor den Risiken einer Sperrung der Straße von Hormus gewarnt wurde, diese Warnungen jedoch bewusst ignorierte. Er mutmaßt, dass Trump aus früheren militärischen Einsätzen den Schluss gezogen habe, die USA könnten militärische Gewalt ohne nennenswerte Risiken anwenden und jene, die Bedenken äußerten oder Risiken erkannten, als "Weicheier" abgetan hätten. Da das iranische Regime beim letzten Mal nicht stark reagiert habe, habe Trump angenommen, dies würde sich auch diesmal wiederholen, eine Annahme, die sich als falsch erwies. Sullivan kritisiert die Prämisse, von der Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth ausgingen: nämlich dass die USA bei Kriegshandlungen an keine Regeln gebunden seien und das Völkerrecht missachten könnten. Dies schaffe langfristig erhebliche Probleme, da die globale Führung und die Stärke von Allianzen der USA nicht auf dem Prinzip "Macht geht vor Recht" basierten. Äußerungen wie Trumps Drohung, eine "ganze Zivilisation auszulöschen", seien jenseits jeder akzeptablen Grenze. Ein solches Vorgehen erschwere die Suche nach Verbündeten, die historisch gesehen einen zentralen strategischen Vorteil der USA darstellten. Besondere Sorge bereitet Sullivan die Haltung Trumps zur NATO. Trump sei frustriert, dass die NATO ihn im Iran-Krieg nicht aktiv unterstützt habe, und übe scharfe Kritik am Bündnis. Sullivan befürchtet, dass Trump seine Drohungen wahrmachen und Truppen sowie Ressourcen von europäischen Militärbasen abziehen könnte. Darüber hinaus sei es wahrscheinlich, dass er die Beistandsgarantie der NATO gemäß Artikel 5 infrage stellen werde, indem er suggeriere, diese gelte nur für von ihm bevorzugte Länder. Dies wäre ein enormer Sieg für Russlands Präsidenten Wladimir Putin, und jeder europäische NATO-Partner müsste sich fragen, ob die USA noch hinter ihnen stünden. Sullivan betont, dass Putin diese Situation zu seinem Vorteil nutzen werde, und bereits Trumps Rhetorik gegenüber der NATO schade der transatlantischen Allianz. Der Schaden für die NATO könnte, so Sullivan, die größte strategische Konsequenz des Iran-Krieges sein, was ihn zutiefst beunruhige. Er hebt hervor, dass Trumps Sympathie für Putin und Russland eine seiner vorhersehbarsten Verhaltensweisen sei





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