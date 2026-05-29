Das Südwind-Straßenfest am Uni-Campus des Alten AKH findet am 30. und 31. Mai statt. Das Festival bietet Livemusik, Workshops, Streetfood und kreative Aktionen, mit einem neuen Schwerpunkt auf faire Mode.

Am 30. und 31. Mai findet am Uni-Campus des Alten AKH ein buntes Festival statt. Der Campus der Universität Wien wird zum Treffpunkt für alle, die feiern wollen und dabei etwas bewegen möchten.

Unter dem Motto 'Feiern für ein gutes Leben für alle' mischen sich Livemusik, Workshops, Streetfood und kreative Aktionen zu einem großen Outdoor-Event, das heuer auf einen neuen Schwerpunkt setzt: faire Mode. Zahlreiche Initiativen und Vereine zeigen, wie Engagement für Menschenrechte und Klimagerechtigkeit im Alltag aussehen kann. Fast Fashion gilt als einer der größten Treiber für Ausbeutung und Umweltprobleme. Im neuen Just-Fashion-Bereich können Besucher selbst aktiv werden: Kleidung reparieren, die eigene Garderobe hinterfragen oder neue Ideen ausprobieren.

Dazu präsentieren Südwind-Experten ihr Manifest für eine gerechte Modeindustrie, das bereits von mehr als 230 Organisationen unterstützt wird. Musikalisch zeigt das Straßenfest, wie vielfältig Wien klingt: Von regionalen Singer-Songwriting über westafrikanische Rhythmen bis zu Funk, Jazz, Hip-Hop und Electro ist praktisch alles dabei. Am Samstag heizen Acts wie Wirrbel, Amidou Koita, MáRTON, Katatropic und Spitting Ibex ein. Am Sonntag übernehmen internationale Künstler aus Jamaika, Ghana, Kenia, Großbritannien und Simbabwe die Bühne, bevor bei Karrar Alsaadi Jazz auf irakische Einflüsse trifft. Der Eintritt ist frei





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