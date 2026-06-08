Südkoreas Nationaltorhüter Kim Seung Gyu verpasst die Geburt seines ersten Kindes, um an der WM in Mexiko teilzunehmen. Der 35-Jährige spricht von einem schmerzhaften Opfer und möchte der Familie mit guten Leistungen etwas zurückgeben. Es ist seine vierte WM.

Für die WM nahm Südkorea s Teamtorhüter Kim Seung Gyu ein besonders schmerzhaftes persönliches Opfer in Kauf: Der 35-Jährige verpasste die Geburt seines ersten Kindes, um mit der Nationalmannschaft am Turnier teilzunehmen.

Statt bei seiner Frau zu sein, befand sich der Keeper des FC Tokio mit dem Team im Trainingslager und richtete eine öffentliche Botschaft an seine Partnerin. In Zapopan, Mexiko, sagte er: "Es tut mir wirklich leid, dass ich während der Geburt nicht bei meiner Frau sein konnte.

" Gleichzeitig versprach er, die Entbehrungen seiner Familie auf dem Platz zurückzuzahlen: "Ich möchte von hier gute Ergebnisse mit nach Hause bringen - als Geschenk. " Für Kim ist die Weltmeisterschaft in Mexiko bereits die vierte seiner Karriere, was dem Turnier eine besondere Bedeutung verleiht. Er erklärte: "Ich habe jede Weltmeisterschaft gespielt, als könnte es meine letzte sein. In meinem jetzigen Alter fühlt sich diese hier wirklich wie meine letzte an.

" Diese Einstellung unterstreicht den emotionalen Stellenwert seiner möglicherweise letzten WM-Teilnahme. Sportlich startet Südkorea in der Gruppe A gegen Tschechien ins Turnier. Weitere Gegner sind Gastgeber Mexiko und Südafrika. Für Kim geht es dabei nicht nur um sportlichen Erfolg, sondern auch darum, seiner Familie für die schwierige Zeit etwas zurückzugeben.

Die Entscheidung, die Geburt zu verpassen, verdeutlicht den hohen persönlichen Einsatz, den einige Fußballer für die Teilnahme an einer WM-Endrunde zu leisten bereit sind. Der Routinier hofft, dass starke Leistungen und mögliche Siege als angemessenes Dankeschön für die Opfer seiner Angehörigen dienen können. Die Berichte über diesen emotionalen Hintergrund heben die menschliche Dimension eines Großereignisses hervor, das oft von taktischen und sportlichen Analysen dominiert wird. Kims Haltung spiegelt einen traditionellen,asketischen Ansatz wider, bei dem der Mannschaftserfolg über privaten Freuden steht.

Gleichzeitig wird deutlich, wie moderne Medien und öffentliche Statements es Athleten ermöglichen, solche persönlichen Entscheidungen zu erklären und direkte Anerkennung für die Familie zu zeigen. Die WM in Mexiko bietet somit nicht nur sportliche Höhepunkte, sondern auch Geschichten von individuellen Opfern und familiärer Verbundenheit, die über das Spielfeld hinausreichen





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