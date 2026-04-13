Sudan: Krieg, Nahost-Konflikt und humanitäre Katastrophe verschärfen sich

Der anhaltende Bürgerkrieg im Sudan wird durch den Nahost-Konflikt zusätzlich verschärft, was die ohnehin schon katastrophale humanitäre Lage im Land verschlimmert.

Der Bürgerkrieg im Sudan , der Mitte April in sein viertes Kriegsjahr eintrat, verschärft die Notlage im Land, die als größte humanitäre Krise der Welt gilt, weiter. Dies wird durch den Krieg in Nahost zusätzlich verschärft, wie das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und CARE gegenüber ORF.at bestätigen. Rot-Kreuz-Koordinator Christopher Bachtrog erwartet „verheerende Auswirkungen“ für die Menschen vor Ort.

Die Einschränkungen im Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, bedingt durch den Nahost-Konflikt, haben unmittelbare Folgen für die Versorgung von Millionen Menschen im Sudan und in den Nachbarländern, die unter Hunger und Gewalt leiden. NGOs berichten von Lieferengpässen bei essentiellen Hilfsgütern wie Medikamenten, steigenden Lebensmittelpreisen und erheblichen Preiserhöhungen bei Treibstoff und Transportkosten. Die Seefrachtkosten sind um bis zu 300 Prozent gestiegen, während Überlandtransporte um bis zu 30 Prozent teurer geworden sind. Auch Lufttransporte haben sich um 70 Prozent verteuert, so Bachtrog, Koordinator für internationale Katastrophen und Krisen beim Roten Kreuz.

Die Lieferprobleme betreffen unter anderem Notfallkits zur Behandlung von Cholera und Generika zur Behandlung von Malaria. Diese Güter werden in einem großen Logistikzentrum in Dubai gelagert, was die Versorgung zusätzlich erschwert. Die gestiegenen Treibstoffpreise im Sudan selbst belasten die Bevölkerung und NGOs zusätzlich. Das Rote Kreuz verzeichnet einen Anstieg von rund 40 Prozent seit Beginn des Nahost-Kriegs. Franz Luef, Nothilfekoordinator von Ärzte ohne Grenzen, berichtet von Schwierigkeiten, ausreichend Treibstoff zu beschaffen, da dieser von den Behörden rationiert wird. Sarah Easter von CARE, die Vertriebenencamps im Südsudan besuchte, berichtet, dass der Treibstoffmangel dazu führt, dass Generatoren in Gesundheitszentren und Vertriebenencamps nur eingeschränkt betrieben werden können.

Bachtrog betont, dass mit den vorhandenen Mitteln weniger Menschen erreicht werden können. Trotz einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ist keine Besserung in Sicht. Die Kämpfe zwischen den Truppen von Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan und der Miliz Rapid Support Forces (RSF) unter seinem ehemaligen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo gehen im Sudan unvermindert weiter. Zehntausende Menschen wurden getötet, und beiden Seiten werden Menschenrechtsverletzungen, einschließlich sexueller Gewalt, vorgeworfen. Die UNO spricht von der größten humanitären Krise der Welt.

Drohnenangriffe auf die Zivilbevölkerung durch RSF und das Militär sind an der Tagesordnung. Luef berichtet von regelmäßigen Angriffen auf zivile Einrichtungen und Gesundheitseinrichtungen. Schulen wurden zerstört, und das Gesundheitssystem ist zusammengebrochen, was zu einem Anstieg von Masern-, Dengue- und Keuchhusten-Erkrankungen führt. Die bevorstehende Regensaison birgt das Risiko eines erneuten Cholera-Ausbruchs.

Die Nahrungsmittelunsicherheit verschärft sich durch den Nahost-Konflikt. Der Sudan importiert mehr als die Hälfte seiner Düngemittel aus der Golfregion, und diese Versorgungslinie ist fast zum Erliegen gekommen. Weniger Düngereinsatz wird zu schlechteren Ernten führen, was zu höherer Nahrungsmittelunsicherheit und im schlimmsten Fall zu Hungersnot führen wird. Im September waren laut der Integrierten Klassifizierung der Ernährungssicherheit (IPC) 21 Millionen Menschen im Sudan von akuter Nahrungsmittelunsicherheit bedroht, und über 375.000 Menschen waren von lebensbedrohlichem Hunger betroffen. Mehr als elf Millionen Menschen versuchten, der Not zu entfliehen, und suchten Zuflucht in Nachbarländern, wo es ebenfalls zu Gewalt und knappen Hilfsangeboten kommt.





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