Sudan: Krieg finanziert durch Museenplünderungen – Kulturschätze verschwinden auf dem Schwarzmarkt

Die Kämpfe im Sudan werden zunehmend durch die Plünderung von Museen finanziert. Die RSF-Miliz soll Kulturgüter im Wert von 150 Millionen US-Dollar erbeutet und auf dem internationalen Kunstmarkt verkauft haben. Die UNESCO versucht, die gestohlenen Objekte zurückzugewinnen.

Die Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und der Miliz Rapid Support Forces ( RSF ) dauern auch zu Beginn des vierten Krieg sjahres unvermindert an. Ein Bericht des Wall Street Journal enthüllt, dass die RSF den Krieg zunehmend durch die Plünderung von Museen finanziert.

Fachleute berichten, dass die gestohlenen Kulturschätze auf dem internationalen Kunstmarkt zu hohen Preisen verkauft werden. Seit April 2023 soll die Miliz Kulturgüter im Wert von 150 Millionen US-Dollar erbeutet haben. Abdelrahman Ali Mohamed von der UNESCO vermutet Verbindungen der RSF zu internationalen kriminellen Organisationen, um den Verkauf zu erleichtern. Die UNESCO arbeitet an einer Datenbank, um die gestohlenen Gegenstände zu identifizieren und zurückzugewinnen.

Das Sudanesische Nationalmuseum in Khartum war eines der ersten Opfer der Plünderungen, nachdem die RSF die Stadt kontrollierte. Laut Ghalia Dschar al-Nabi, Direktorin der Nationalen Gesellschaft für Altertümer und Museen (NCAM), wurden über 60 Prozent der Museumsbestände gestohlen. Aufnahmen zeigen leere Vitrinen, wo einst Gold und Schmuck der Könige von Napata und Meroe ausgestellt waren.

Auch andere Museen in Darfur, wie das Sultan-Ali-Dinar-Museum in al-Faschir (das zuerst geplündert und dann bombardiert wurde), das Al-Genaina-Museum und das Njala-Museum, sowie das Gesira-Museum in Wad Madani wurden geplündert oder zerstört. Insgesamt wurden seit Kriegsbeginn mindestens 20 Museen betroffen. Die RSF bestreitet die Plünderungen. Die RSF finanzierte sich zuvor durch Goldverkäufe und Zahlungen der russischen Wagner-Gruppe für Minenbewachung.

Mit dem Rückgang dieser Einnahmequellen, aufgrund von Bombardierungen von Goldminen und dem Abzug der Wagner-Truppen nach dem Tod von Jewgeni Prigoschin, soll die Miliz nun auf die Beute aus Museen zurückgreifen. Gestohlene Stücke tauchten bereits in sozialen Netzwerken und auf Onlineplattformen wie eBay auf, wo entsprechende Angebote entfernt wurden. Bisher konnten nur rund 570 Antiquitäten wiedergefunden und sichergestellt werden, während tausende Objekte, darunter etwa 8.000 aus dem Nationalmuseum, weiterhin verschollen sind.

Der illegale Bergbau bedroht zudem archäologische Stätten, wie die alten Gräberfelder auf der Nil-Insel Sai. Ahmed Dschunaid von der UNESCO betont, dass diese Plünderungen eine nationale Tragödie für den Sudan und ein Verlust für die Menschheit darstellen und fordert, dass die Objekte nicht auf den internationalen Kunstmarkt gelangen dürfen. Der Konflikt zwischen den Truppen von Abdel Fattah al-Burhan und der RSF-Miliz von Mohammed Hamdan Daglo hat bereits Zehntausende Menschenleben gefordert und eine der größten humanitären Krisen der Welt ausgelöst





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