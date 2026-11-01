Süßigkeiten manipuliert: Polizei ermittelt in Deutschland wegen Nadeln und Metallteilen

Polizei ermittelt in mehreren Bundesländern wegen manipulierter Halloween-Süßigkeiten. Kinder fanden Nadeln, Schrauben und Nägel in Süßigkeiten.

Kindern an mehreren Orten in Deutschland wurden in ihren eingesammelten Halloween - Süßigkeiten Nadeln oder andere Metallobjekte gefunden. Entsprechende Vorfälle meldete die Polizei unter anderem in Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Die Ermittlungen zeigen ein bundesweites Problem, bei dem verdächtige Funde in Süßigkeiten gemacht wurden, was zu erheblicher Verunsicherung bei Eltern und Kindern führt.

Erste Funde in Thüringen und Baden-Württemberg

Im thüringischen Leinefelde-Worbis geht die Polizei davon aus, dass die Süßigkeiten mit Absicht mit den Nadeln präpariert wurden. Dies geht aus einer offiziellen Mitteilung der Beamten hervor. Weil die Kinder am Samstagabend im Stadtteil Wintzingerode an zahlreichen Haustüren klingelten, ließ sich zunächst nicht nachvollziehen, woher die betroffenen Süßigkeiten genau stammten. Es wird jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. In einem ähnlichen Fall wurde zudem eine Nadel in einem Kaubonbon gefunden.

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Auch in zwei Orten Baden-Württembergs werden Fälle gemeldet, die ähnliche Muster aufweisen. In Filderstadt fanden zwei Familien am Halloween-Abend mehrere Nadeln in zwei Milch-Haselnuss-Schnitten, die ihre Kinder vom Süßigkeitensammeln mitgebracht hatten. Nach Polizeiangaben waren die Nadeln von außen nicht zu sehen. Die Polizei geht daher davon aus, dass ein Unbekannter die Nadeln absichtlich in die Süßigkeiten gesteckt hat. Ähnliches berichtete das Polizeipräsidium Konstanz aus Rielasingen-Worblingen.

Dort enthielten einzeln verpackte Waffelschnitten metallische Fremdkörper. Um welche Gegenstände es sich genau handelte, blieb zunächst offen. Diese Vorfälle zeigen, dass die Täter sehr vorsichtig vorgehen, um die Entdeckung zu erschweren. Die Angst der Eltern ist daher groß, dass ihre Kinder unbeabsichtigt zu Schaden kommen könnten.

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Weitere Vorfälle in Bayern, Niedersachsen und Bremen

An mehreren Orten in Bayern fanden Eltern spitze Metallteile in den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder. In Landshut waren gesammelte Kaubonbons und Schokoriegel mit Schrauben versehen. Im Nürnberger Westen sowie in Neuburg fanden Kinder beim Auspacken von Schokieriegeln Nadeln. Noch bevor die Kinder die Süßigkeiten essen konnten, bemerkten ihre Eltern die gefährlichen Gegenstände und alarmierten die Polizei. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

In Hannover entdeckte ein neunjähriges Mädchen, das mit seinen Erziehungsberechtigten von Haus zu Haus gezogen war, in drei einzeln verpackten Süßigkeiten jeweils eine Nähnadel. Wie die Polizei weiter mitteilte, handelte es sich um einen Schokoriegel und zwei Kaubonbons. Das Kind blieb unverletzt. In Bremen fand eine Mutter, die mit ihren Kindern an Halloween unterwegs war, am Abend einen Schokoriegel mit einem Nagel und informierte sofort die Polizei.

In Salzgitter wurde eine Nadel ebenfalls in einem geschenkten Schokieriegel entdeckt. In beiden Fällen ermitteln die Beamten wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Fälle in diesen Regionen unterstreichen die Dringlichkeit, dass Eltern besonders wachsam sein müssen, wenn ihre Kinder Süßigkeiten sammeln. Die Täter agieren hierüberregional und nutzen die Tradition des Trick-or-Treating aus.

Aufgeklärter Fall in Rheinland-Pfalz und Polizeiratschläge

In Rheinland-Pfalz berichtete die Polizei in der Nacht von einem ähnlichen Fund, der sich jedoch aufgeklärt hat. Ein Bub entdeckte ein Kaubonbon mit zwei winzigen Magneten. Die Ermittlungen zeigten laut Polizei jedoch, dass keine Manipulation der Süßigkeit von dritter Seite vorgelegen habe. Die Magneten gelangten vielmehr durch ein Versehen in das Bonbon, teilte die Polizei dazu mit. Dieser Fall zeigt, dass nicht jeder Fund automatisch auf bösen Willen zurückzuführen ist.

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Wer verdächtige Süßigkeiten findet, sollte sie samt Verpackung aufbewahren und sich beim örtlich zuständigen Polizeirevier melden. Die Polizei rät dringend dazu, dabei mögliche Fremdkörper möglichst nicht selbst herauszunehmen, um Spuren zu erhalten. Dies ist wichtig für die spätere forensische Untersuchung und die Fahndung. Eltern sollten ihre Kinder daran erinnern, gesammelte Leckereien zunächst zu kontrollieren.

Auch in den vergangenen Jahren hatte es in Deutschland mehrfach vergleichbare Fälle gegeben, bei denen Kinder Metallgegenstände in Halloween-Süßigkeiten fanden. 2025 entdeckte etwa eine Mutter in Mittelfranken in der Halloween-Süßigkeit ihrer Tochter einen zwei Zentimeter langen Nagel. Solche Vorfälle wiederholen sich leider immer wieder, was die Notwendigkeit einer breiten Sensibilisierung der Bevölkerung unterstreicht. Die Polizei bittet alle Bürger um Wachsamkeit und Mitarbeit bei der Aufklärung dieser Straftaten.