Sturm Graz verliert Europa League Spiel gegen Celje mit 2:3

Sturm Graz unterliegt in der Europa League mit 2:3 bei NK Celje. Nach sieben ungeschlagenen Heimspielen endet die Serie. Vier Spiele bleiben für die Qualifikation.

Sturm Graz hat in der Europa League einen deutlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen NK Celje setzte es vor 12.977 Zuschauern eine 2:3-Niederlage. Damit endete die lange Heimsiegserie, die zuvor sieben Partien ohne Niederlage umfasste. Für die Grazer bleibt die Situation in der Gruppenphase weiterhin kritisch.

Knappe Punktezahl für K.o.-Phase

Für die Qualifikation der K.o.-Phase werden zehn Punkte benötigt. Aktuell stehen noch vier Spiele in der ersten Phase aus. Ein Punkteaustrieb ist zwingend notwendig, um die Chance auf den Weiterkommen nicht zu verlieren. Die Leistung war in vielen Phasen ordentlich, fehlte jedoch die entscheidende Effizienz vor dem Tor.

Also read Salzburg verliert 0:2 bei Anderlecht in der Europa League

Torvorlagen und Defensive-Probleme

Nach dem überraschenden Heimsieg gegen Olympique Marseille folgte nun die Enttäuschung. Sturm Graz dominierte spielerisch, scheiterte aber an Toren. Luis Balbo traf 13. Minute mit einem Freistoß, Simon Seidl 23. Minute und Luca Weinhandl 28. Minute an Torwart Zan-Luk Leban. Oumar Diakite 11. Minute mit einem Kopfball unterstrich die Überlegenheit.

Advertisement

Slowenische Konter treffen ins Schwarze

NK Celje nutzte defensive Strukturen und Konter präzise. Svit Sesnar 29. Minute brachte seine Mannschaft durch einen Defensivfehler in Führung. Oumar Diakite glich 40. Minute aus. Benjamin Verbić 45. Minute stellte jedoch mit Ballglück den 2:1-Pausenstand her. Torwart Ammar Helac hielt Sturm zuvor im Spiel.

Trainer Fabio Ingolitsch fordert mehr Härte

Trainer Fabio Ingolitsch sah sich nach der 73. Minute mit der Entscheidung konfrontiert, als Sesnar erneut zum 3:1 traf. Oumar Diakite 93. Minute zum 2:3. Jürgen Heil betonte, dass die Punkte verschenkt wurden. Vier Chancen bleiben zur Rückkehr.