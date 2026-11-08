Sturm Graz verliert 3:4: Ingolitsch kritisiert Abwehr nach Sieben-Tore-Spektakel

Trainer Fabio Ingolitsch ist wütend über die defensive Leistung seiner Mannschaft nach der 3:4-Niederlage gegen Red Bull Salzburg und spricht von inakzeptablem Verhalten.

Nach dem knappen 3:4-Heimaus in der Bundesliga gegen Red Bull Salzburg steht die Defensive von Sturm Graz in der Kritik. Trainer Fabio Ingolitsch übt scharfe Kritik am Verhalten seiner Abwehrreihe und bezeichnet die gezeigte Leistung als inakzeptabel. Die Partie endete mit einem Sieben-Tore-Spektakel, das die schwachen Abwehrmechanismen der Grazer offengelegt hat.

Kritik am defensiven Verhalten

Der Trainer von Sturm Graz äußerte sich unmissverständlich zu den Defiziten im defensiven Mittelfeld. Er warf seinen Spielern vor, zu kindlich verteidigt zu haben. Die Spieler von Red Bull Salzburg seien teilweise wie im Slalom an der Abwehr vorbeigelaufen, während seine eigene Mannschaft wie Hydranten wirkte. Diese Art des Defensivspiels bezeichnet Ingolitsch als inakzeptabel und unzureichend für das professionelle Niveau im Profifußball.

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Spielerische Stärke trotz Niederlage

Trotz der Niederlage hebt Fabio Ingolitsch hervor, dass seine Mannschaft spielerisch keineswegs schlechter war als der Gegner. Er ist überzeugt davon, dass Sturm Graz solche Partien zuhause locker hätte gewinnen können. Die Defensivschwächen hätten den Sieg jedoch zunichtegemacht, obwohl das technische Niveau auf dem Platz vergleichbar war. Dies unterstreicht die Enttäuschung des Trainers über das verspielte Potenzial.

Wiederholte Fehler und Kadersituation

Das Problem ist nicht neu, wie Ingolitsch im Vergleich zum Spiel am Donnerstag feststellt. Schon im Europa-League-Aus gegen Celje, das mit 2:3 verloren ging, zeigte die Mannschaft ähnliche Schwächen. Er ärgert sich darüber, dass aus diesem Spiel keine Lehren gezogen wurden. Gleichzeitig nimmt er seine Spieler in Schutz, da die Kadersituation schwierig ist und die Mannschaft trotz der Niederlage viel Einsatz zeigte, was ihm wehtut.

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Reaktion von Kapitän und Trainer der Gegenseite

Auch Kapitän Jon Gorenc Stankovic sieht die eigene Schuld an der Niederlage. Er bemängelt, dass zu leichte Gegentore fallen, was es schwer macht, den Rückstand aufzuholen. Die bevorstehende Länderspielpause kommt für den Routinier gerade recht, um zur Ruhe zu kommen, da der eigene Energievorrat erschöpft ist. Auf der anderen Seite schwärmt Red-Bull-Salzburg-Trainer Danny Röhl von einem fantastischen Auftritt.

Ausblick im Titelrennen

Röhl richtet den Blick nun auf das hart umkämpfte Titelrennen mit Rapid Wien. Er lobt die hervorragende Saison von Rapid, verweist aber darauf, dass man im Windschatten fahre. Besonders stolz ist er auf die Bilanz gegen die direkte Konkurrenz mit vier Siegen aus vier Topspielen. Diese Konstanz soll als Signal für die Zukunft gewertet werden und die Ambitionen auf die Meisterschaft unterstreichen.