Sturm Graz sichert sich Innenverteidiger Jeyland Mitchell dauerhaft von Feyenoord

Sturm Graz aktiviert die Kaufoption für den costa‑richianischen Innenverteidiger Jeyland Mitchell, der seit September auf Leihbasis von Feyenoord spielt. Der 21‑jährige wird nun fest in den Kader aufgenommen - ein strategischer Schachzug des Vereins mit sportlichen und langfristigen Zielen.

Der für die Grazer Spielgemeinschaft Sturm Graz bislang verstärkte Innenverteidiger Jeyland Mitchell hat nun einen dauerhaften Platz im Kader erhalten. Nach einer einmonatigen Leihphase, die im September vom holländischen Spitzenklub Feyenoord Rotterdam ausging, entschied die Sport abteilung von Sturm, die vertraglich festgelegte Kaufoption zu aktivieren.

Der 21‑jährige Nationalspieler aus Costa Rica, bislang als zuverlässiger "Einwurf‑König" und kraftvoller Zweikämpfer bekannt, hatte sich bereits nach kurzer Eingewöhnungszeit einen festen Platz in der Innenverteidigung erobert und das Herz der Anhänger gewonnen. Die finanzielle Kondition der Kaufoption ermöglichte es dem Verein, das Talent zu einem für das Budget vertretbaren Preis zu sichern, wodurch ein strategisch wichtiger Baustein für die kommende Spielzeit bereitsteht.

Sportchef Michael Parensen erklärte im Anschluss an das offizielle Inkrafttreten des Vertrags, dass Mitchell nicht nur durch seine körperliche Präsenz, sondern auch durch ein besonderes Stärkenprofil für die Innenverteidigung bestach. Parensen hob das noch vorhandene Entwicklungspotenzial des jungen Costa Ricaners hervor und betonte, dass die Entscheidung, die Kaufoption zu ziehen, sowohl sportlich als auch langfristig strategisch motiviert war.

"Nach einer Eingewöhnungszeit im Herbst hat Jeyland seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und sich rasch einen festen Platz in unserer Mannschaft erarbeitet", erklärte er. Der Sportdirektor unterstrich zudem, dass die Verpflichtung von Mitchell einen Mehrwert für die Vereinsstrategie darstelle, indem sie eine solide Defensivoption für die kommenden Saisons sichere. Die offizielle Vertragsunterzeichnung markiert für Sturm Graz einen weiteren Schritt in Richtung einer konkurrenzfähigen Kaderzusammenstellung, insbesondere im Hinblick auf die anstehende WM‑Vorbereitung des Spielers.

Ob und in welchem Umfang Mitchell in der laufenden Saison für Sturm zum Einsatz kommen wird, bleibt vorerst unklar, da er gleichzeitig seine Vorbereitungen für die Nationalmannschaft abschließt. Dennoch wird von Seiten des Vereins und der Fans bereits spekuliert, dass dieser Transfer zu einem der bedeutendsten in der Klubgeschichte aufzusteigen droht, wenn der junge Innenverteidiger seine Entwicklung fortsetzt und sich langfristig als Schlüsselspieler etablieren kann.

Die Entscheidung, die Kaufoption zu ziehen, könnte damit nicht nur sportlich, sondern auch ökonomisch einen Gewinn für Sturm bedeuten, indem sie die Basis für weitere strategische Verstärkungen legt





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