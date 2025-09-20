Sturm Graz bezwingt Salzburg im Spitzenspiel und klettert auf Platz zwei

Sturm Graz setzt sich im direkten Duell gegen Red Bull Salzburg durch und feiert einen wichtigen Sieg in der Bundesliga. Die Austria dreht einen Rückstand, während Hartberg und Wolfsberg unentschieden spielen.

Die Wiener Austria drehte gegen den Aufsteiger SV Ried einen 0:2-Pausenrückstand und feierte mit einem 3:2-Erfolg ihren dritten Sieg in Folge. In einem weiteren Spiel trennten sich der TSV Hartberg und der Wolfsberger AC mit einem 2:2-Unentschieden. Ein besonderes Augenmerk richtete sich auf das Duell zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg , den beiden dominierenden Mannschaften der letzten Jahre.

Sturm Graz entschied das erste Kräftemessen der Saison für sich und feierte am Samstag in der Bundesliga einen überzeugenden 2:0 (1:0)-Sieg bei Red Bull Salzburg. Durch diesen Sieg überholte der Titelverteidiger den Vizemeister und kletterte auf den zweiten Tabellenplatz, wodurch die Meisterschaftsambitionen beider Vereine frühzeitig verdeutlicht wurden. Die Partie begann mit einem frühen Schockmoment für Salzburg. Maurice Malone beförderte den Ball bereits in der 3. Minute ins Tor, doch nach einer VAR-Überprüfung wurde der Treffer wegen Handspiels des Stürmers annulliert. Die frühe rote Karte gegen Soumaila Diabaté von Salzburg in der 22. Minute, nach einem Foul an Malone, warf die Gastgeber entscheidend zurück. Schiedsrichter Stefan Ebner zog nach der Video-Überprüfung die rote Karte, nachdem er zunächst Gelb gezeigt hatte. In Überzahl dominierte Sturm Graz das Spielgeschehen lange Zeit. Ein Schuss von Malone wurde vom Salzburger Torhüter Alexander Schlager stark mit dem Fuß pariert (24.), ein Kopfball von Seedy Jatta verfehlte nur knapp das Ziel (32.). Tomi Horvat bewies seine Torgefährlichkeit und traf in der 42. Minute mit einem präzisen Schuss ins Eck zur Führung. Salzburg gelang in der ersten Halbzeit nur ein einziger gefährlicher Torschuss durch Yorbe Vertessen (11.).\Kurz nach der Halbzeitpause erhöhte Seedy Jatta per Kopf auf 2:0 (50.), wobei Salzburgs Verteidiger Jacob Rasmussen den Stürmer bei der Flanke von Emir Karic aus den Augen verloren hatte. Trotz der Bemühungen von Schlager, der mit starken Paraden gegen Kopfballversuche von Gorenc Stankovic (48.) und Malone (59.) einen größeren Rückstand verhinderte, wachte Salzburgs Offensive erst nach gut einer Stunde auf. Maurits Kjaergaard gelang in der 65. Minute der erste Torschuss für Salzburg, doch die eingewechselten Edmund Baidoo vergab zwei vielversprechende Chancen zum Anschlusstreffer. Torhüter Oliver Christensen, der bis dahin kaum gefordert war, vereitelte beide Versuche (68., 72.). Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gelang Salzburg kein Torerfolg. Die Mannschaft von Thomas Letsch muss sich erheblich steigern, um im bevorstehenden Europa League-Spiel am Donnerstag zu Hause gegen den FC Porto bestehen zu können. Die Heimniederlage vor heimischem Publikum und die damit verbundene spielerische Leistung lassen für die kommenden Aufgaben keine große Zuversicht aufkommen. Die fehlende Kreativität und Durchschlagskraft im Angriff waren deutlich erkennbar. Die Salzburger werden ihre spielerischen Defizite bis zum nächsten Spiel ausmerzen müssen, um in der Europa League bestehen zu können. \Sturm Graz, das bisher in der Saison ebenfalls nicht seinen eigenen Ansprüchen gerecht geworden war, tankte mit diesem Sieg wertvolles Selbstvertrauen für das kommende Europa League-Auftaktmatch am Mittwoch in Dänemark gegen Midtjylland. Der Sieg gegen Salzburg war für die Grazer ein wichtiger Schritt, um die eigene Form zu finden und im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Der Sieg hat auch gezeigt, dass Sturm Graz in der Lage ist, gegen Top-Teams zu bestehen, was für die bevorstehenden Aufgaben von großer Bedeutung ist. Die Mannschaft von Christian Ilzer zeigte eine taktisch kluge Leistung und nutzte die Fehler der Salzburger eiskalt aus. Die Steirer präsentierten sich als kompakte Einheit und verteidigten ihren Vorsprung clever. Die Leistung der Grazer lässt für die kommenden Spiele hoffen und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der Sieg gegen Salzburg hat die Stimmung im Team deutlich verbessert und die Motivation für die kommenden Aufgaben gesteigert. Die Fans können sich auf spannende Spiele freuen, denn die Meisterschaft ist noch lange nicht entschieden. Die beiden Mannschaften werden sich in den kommenden Wochen sicherlich noch einige Duelle liefern, die für Spannung und Unterhaltung sorgen werden. Die Bundesliga verspricht in dieser Saison viel..





Fußball Bundesliga Sturm Graz Red Bull Salzburg

