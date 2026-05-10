Sturm, Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Thalgau

Ein Sturm hat in einem Mehrfamilienhaus in der Gemeinde Thalgau einen Brand ausgebrochen, der am Samstagabend und Sonntagmorgen erneut ausfackelte. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Seekirchen, Hof bei Salzburg und Thalgau bekämpften die Flammen, während rund hundert Einsatzkräfte pro Tag an den Löscharbeiten teilnahmen. Verletzt wurde niemand, die Hauptbeschädigung sei beschränkt auf einen Dachstuhl und eine Hauptwohnung, die derzeit nicht bewohnbar sind. Die Brandursache steigt noch in Ermittlung an.

Das Feuer war erstmals am Samstag ausgebrochen, der Dachstuhl brannte dann Sonntagfrüh erneut. Die Freiwilligen Feuer wehren aus Thalgau , Hof bei Salzburg und Seekirchen bekämpften die Flammen.

Am Sonntagvormittag war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Brandursache wird noch ermittelt. Auch die Höhe des Sachschadens war vorerst nicht bekannt.

Zur Brandbekämpfung mussten 80 Quadratmeter des Blechdaches in der Gebäudemitte und auch Teile der Fassade entfernt werden, um zur verkohlten Isolierung vordringen zu können, wie der Ortsfeuerwehrkommandant von Thalgau, Christian Berger, am Sonntagvormittag schilderte. Das Feuer ist gelöscht. Wir sind jetzt bei den Aufräumarbeiten. Für die Löscharbeiten wurden auch eine Drehleiter und das Atemschutzfahrzeug Flachgau angefordert.

Es habe sich um einen Fassaden- und Dachstuhlbrand gehandelt, sagte der Feuerwehrkommandant. Die hauptbetroffene Wohnung im Dachgeschoss sei derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner der anderen Wohnungen in dem Mehrparteienhaus konnten wieder in ihre Räumlichkeiten zurückkehren. Jeweils rund hundert Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren beteiligten sich pro Tag an den Löscharbeiten. Sie verhinderten ein Ausbreiten des Feuers auf das gesamte Gebäude





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