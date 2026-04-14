Studierendensozialerhebung: Wohnkosten explodieren, finanzielle Belastung steigt

Die aktuelle Studierendensozialerhebung des IHS zeigt einen deutlichen Anstieg der Wohnkosten und eine zunehmende finanzielle Belastung für Studierende. Trotz leicht gesunkener finanzieller Schwierigkeiten und geringerer Erwerbstätigkeit sind viele Studierende auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Die aktuelle Studierende nsozialerhebung des Instituts für Höhere Studien (IHS) zeichnet ein düsteres Bild der finanziellen Situation von Studierende n. Während viele ihr Studium in vollem Umfang absolvieren möchten, ohne gleichzeitig ihren Lebensunterhalt bestreiten zu müssen, zeigt die Realität ein anderes Bild. Die steigenden Lebenshaltungskosten, insbesondere im Bereich Wohnen, setzen Studierende zunehmend unter Druck. Die Analyse beleuchtet detailliert die Entwicklung der Wohnkosten , die Wohnformen und die Auswirkungen auf die finanzielle Belastung der Studierende n. Die Studie bietet einen umfassenden Einblick in die Herausforderungen, mit denen Studierende in Bezug auf ihre finanzielle Situation konfrontiert sind.

Die Wohnkosten sind der größte Kostenfaktor für Studierende, die nicht mehr bei ihren Eltern wohnen. Im Sommersemester 2025 betrugen die durchschnittlichen Wohnkosten rund 586 Euro pro Monat, was einem Anstieg von sieben Prozent seit 2023 und sogar 51 Prozent seit 2015 entspricht. Obwohl die Inflation diese Zahlen etwas relativiert, zeigt sich dennoch eine deutliche Steigerung. Während ein Viertel der Studierenden mit Wohnkosten von unter 400 Euro auskommt, zahlt ein weiteres Viertel mehr als 700 Euro pro Monat. Die Studie verdeutlicht auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Wohnformen. Studierende in Einzelhaushalten und Haushalten mit Partnern haben tendenziell höhere Wohnkosten, während Studierende in Wohngemeinschaften und Wohnheimen oft günstiger wohnen. Besonders besorgniserregend ist der Anstieg der Kosten in Wohnheimen, der in den letzten Jahren sogar inflationsbereinigt zugenommen hat, was auf die steigende Anzahl privater Betreiber zurückzuführen ist. Insgesamt geben Studierende im Durchschnitt 38 Prozent ihres Budgets für Wohnen und 21 Prozent für Essen aus, was die finanzielle Belastung zusätzlich erhöht. Die Entwicklung der Wohnkosten stellt somit eine zentrale Herausforderung für Studierende dar.

Trotz der steigenden Kosten gibt es auch einige positive Entwicklungen. So ist der Anteil der Studierenden mit finanziellen Schwierigkeiten leicht gesunken, befindet sich aber noch immer nicht auf dem Niveau vor der Pandemie. Auch die Erwerbstätigkeit der Studierenden hat leicht abgenommen, liegt aber immer noch bei 68 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass viele Studierende weiterhin arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Die Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) sieht in den Ergebnissen der Studie ein „Alarmsignal“ und kündigte die Wiedereinführung der Studierendenheimförderung an, die im Regierungsprogramm vorgesehen ist. Die ÖH forderte zudem eine Erhöhung der Studienbeihilfe und eine Anpassung der Einkommensgrenzen für die Eltern, um sicherzustellen, dass mehr Studierende Anspruch auf finanzielle Unterstützung haben. Auch die Arbeiterkammer (AK) betont die Notwendigkeit, die finanzielle Situation der Studierenden zu verbessern, insbesondere durch eine Erhöhung der Studienbeihilfe und eine Anpassung der Zuverdienstgrenzen. Die Studienergebnisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit politischer Maßnahmen, um die finanzielle Belastung der Studierenden zu verringern und ihnen ein chancengerechtes Studium zu ermöglichen. Zusätzlich wurde ein Fünf-Euro-Menü für Studierende in Mensen angekündigt, um die Ernährungskosten zu senken.





ORF / 🏆 8. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Studierende Wohnkosten Studienbeihilfe Finanzielle Belastung Sozialerhebung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Milliardengrab E-Autos': Gewinn der größten 19 Autokonzerne 2025 stark geschrumpftSTUTTGART. Der Bau von Elektroautos hat sich für viele Autokonzerne weltweit zur 'milliardenschweren Belastung' entwickelt, besagt eine neue Studie.

Read more »

„Billige Show-Politik“ – ESC-Plan empört GewerkschaftEurovision Song Contest: Streit um Sonntagsöffnung in Wien. Gewerkschaft GPA warnt vor Belastung der Beschäftigten und fehlendem Nutzen.

Read more »

Russland will Gamer zu Drohnenpiloten ausbildenDer Druck an russischen Universitäten wächst: Dass es Russland bei der Rekrutierung neuer Soldaten auch auf Studierende abgesehen hat, ist nicht ...

Read more »

Studierende nur kürzer mitversichert als ArbeitsloseAb dem 28. Lebensjahr dient die Mitversicherung mit Eltern nur noch der Jobsuche nach einer Ausbildung.

Read more »

Studierendensozialerhebung: Finanzielle Belastung für Studierende bleibt hochDie aktuelle Studierendensozialerhebung (Sola) zeigt anhaltende finanzielle Schwierigkeiten für Studierende in Österreich, insbesondere im Bereich Wohnen. Wohnheime sind erstmals teurer als Wohngemeinschaften. Wissenschaftsministerin Holzleitner (SPÖ) plant die Wiedereinführung der Wohnheim-Förderung.

Read more »

Weniger Privatkonkurse, aber Expertin hat böse AhnungPrivatkonkurse Österreich: Trotz leichtem Rückgang warnen Experten vor steigenden Zahlen und finanzieller Belastung für viele Haushalte.

Read more »