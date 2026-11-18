Eine Analyse von 7,3 Millionen Österreicherinnen und Österreichern zeigt gravierende Unterschiede: Wohlhabende sind deutlich häufiger geimpft als Geringverdiener.

Eine umfassende Gesundheitsstudie mit 7,3 Millionen Menschen offenbart massive soziale Disparitäten bei der Corona-Immunisierung in Österreich. Während in der obersten Einkommensgruppe nahezu 79 Prozent vollständig geimpft waren, lag die Quote bei Geringverdienern bei lediglich 50 Prozent. Die Forschungsergebnisse belegen eindrucksvoll, dass das Einkommen einen entscheidenden Einfluss auf die Inanspruchnahme medizinischer Schutzimpfungen hatte.

Methodik und Datengrundlage der Analyse

Wissenschaftler unter der Leitung von Erwin Stolz von der MedUni Graz haben diese Erkenntnisse aus der Auswertung offizieller Registerdaten gewonnen. Das Forschungsteam analysierte pseudonymisierte Informationen aus mehreren österreichischen Quellen, darunter das Volkszählungsregister, die Einkommensteuerstatistik, die Todesursachenstatistik sowie die Datensätze zu den Covid-19-Impfungen. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich von Dezember 2020 bis August 2022 und bezog 7.291.222 Personen im Alter von 16 Jahren und älter ein.

Also read Best-Recruiters-Studie: Bias und Remote Work prägen Arbeitsmarkt

Die Autorinnen und Autoren der Studie, die auch Kolleginnen und Kollegen aus Wien (MedUni), Helsinki und Großbritannien umfassten, zielten darauf ab, Bevölkerungsgruppen mit niedrigen Impfquoten präzise zu identifizieren. Sie nutzten neu verfügbare Daten, um die sozialen Determinanten der Gesundheit im Zusammenhang mit der Grundimmunisierung sowie der Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 detailliert zu untersuchen. Dabei wurden unterschiedliche sozioökonomische Rahmenbedingungen systematisch mit den Durchimpfungsraten in Beziehung gesetzt.

Entwicklungen nach Alter und Geschlecht

Bis zum 13. September 2022 hatten in Österreich insgesamt 65,1 Prozent der Bevölkerung die Grundimpfung mit zwei Dosen sowie die Auffrischungsimpfung als dritte Dosis erhalten, was etwa 4,7 Millionen Menschen entspricht. Nur 15,6 Prozent der Personen ab 16 Jahren hatten sich lediglich der Grundimmunisierung unterzogen, während 19,3 Prozent ungeimpft blieben. Diese Gesamtstatistik variierte jedoch erheblich je nach Altersgruppe. Bei den 16- bis 29-Jährigen lag die vollständige Durchimpfungsrate bei 50,3 Prozent, bei den 30- bis 59-Jährigen bei 62,2 Prozent und bei den 60- bis 79-Jährigen erreichte sie mit 80,1 Prozent ihren Höchstwert.

Advertisement

In der ältesten Gruppe, den 60- bis 79-Jährigen, schlugen die dringenden Empfehlungen für die Immunisierung deutlich stärker durch. Nur 7,2 Prozent hatten nach der Grundimmunisierung auf eine weitere Dosis verzichtet, und 12,8 Prozent waren ungeimpft geblieben. Hingegen zeigten sich beim Geschlecht kaum nennenswerte Unterschiede: 64,2 Prozent der Männer und 65,9 Prozent der Frauen waren vollständig geimpft, wobei die Quote der Ungeimpften bei beiden Geschlechtern bei etwa 19,3 bis 19,4 Prozent lag.

Gravierende Unterschiede durch Einkommen und Herkunft

Trotz kostenloser Impfstoffe zeigten sich enorme soziale Unterschiede in der Impfbereitschaft. Unter Menschen mit weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens in Österreich waren nur 50,1 Prozent durchgeimpft. In der mittleren Einkommensschicht (60 bis 150 Prozent des medianen Nettoeinkommens) stieg die Quote auf 65 Prozent an, während sie in der höchsten Einkommensklasse mit 78,9 Prozent deutlich höher ausfiel. Diese Diskrepanz widerlegt die Annahme, dass finanzielle Hürden bei der Impfung primär für die Ablehnung verantwortlich sind.

Neben dem Einkommen spielte auch der Geburtsort eine signifikante Rolle. In Österreich Geborene waren zu 70,1 Prozent vollständig geimpft, während Personen mit anderem Geburtsland nur eine Durchimpfungsrate von 47,4 Prozent aufwiesen. Die räumliche Verteilung zwischen ländlichen Regionen mit 65,3 Prozent und urbanen Wohngegenden mit 64,8 Prozent machte hingegen kaum einen Unterschied aus. Dies verdeutlicht, dass sozioökonomische und kulturelle Faktoren vor strukturellen geografischen Gegebenheiten liegen.

Konsequenzen für die öffentliche Gesundheitspolitik

Die Forscher fassen ihre Ergebnisse mit dem Leitspruch der Sozialmediziner zusammen: Armut macht krank. Die Daten belegen, dass weniger Einkommen die Covid-19-Durchimpfungsraten während der Pandemie in Österreich negativ beeinflusst hat. Obwohl die SARS-CoV-2-Vakzine hochwirksam waren und in Europa rund 1,6 Millionen Covid-19-bedingte Todesfälle verhinderten, ließen sich bis Ende 2021 in europäischen Ländern beträchtliche Minderheiten nicht impfen. In Österreich waren es 26 Prozent der Bevölkerung, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht geimpft waren.

Advertisement

Diese Studie unterstreicht die Notwendigkeit zielgerichteter Maßnahmen, um marginalisierte Gruppen zu erreichen. Personen mit geringer Bildung, niedrigem Einkommen und im Ausland Geborene wiesen deutlich niedrigere Impfquoten auf als Personen mit hoher Bildung, hohem Einkommen und in Österreich Geborene. Die Erkenntnis, dass soziale Determinanten einen so großen Einfluss auf die Gesundheit haben, ist zentral für zukünftige Präventionsstrategien. Nur durch das gezielte Ansprechen dieser vulnerablen Gruppen kann die gesellschaftliche Immunität in ähnlichen Krisensituationen effektiver gestärkt werden.