Eine AK-Studie zeigt: Der Anteil privater Investoren am Wiener Wohnungsmarkt stieg von 6 auf 18 Prozent. Soziale Wohnbauquoten stagnieren bei 40 Prozent bei steigenden Leerständen und Mietpreisen.

Der Wiener Wohnungsmarkt verschiebt sich massiv zugunsten privater Kapitalinteressen. Eine neue Studie der Technischen Universität (TU) im Auftrag der Arbeiterkammer (AK) belegt, dass gewerbliche Immobilienwirtschaft und profitorierende Firmen ihren Marktanteil am gesamten Wohnungsbestand der Bundeshauptstadt seit dem Jahr 2001 verdreifacht haben. Diese Entwicklung vollzieht sich vor dem Hintergrund eines massiven Bevölkerungswachstums von nahezu einer halben Million neuer Einwohner in der Stadt.

Dreifach增长 privater Wohnungsbestände in Wien

Die Daten verdeutlichen die drastische Verschiebung der Eigentümerstruktur: Im Jahr 2001 verfügten die Stadt Wien, gemeinnützige Bauvereinigungen und andere öffentliche Eigentümer über 364.000 sozial gebundene Wohnungen. Dies entsprach exakt 40 Prozent des gesamten Wiener Wohnungsbestands. Im Vorjahr stieg diese absolute Zahl zwar auf 453.500 Wohnungen an, der prozentuale Anteil sank jedoch auf 39 Prozent. Während der öffentliche Sektor also relativ an Bedeutung verlor, wuchs der private Sektor exponentiell.

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Profitorientierte Unternehmen bauten ihren Bestand im selben Zeitraum hingegen von anfänglichen 58.000 auf aktuell 212.000 Wohnungen aus. Damit beträgt ihr Gesamtanteil nun 18 Prozent. Diese Zahlen belegen, dass das Wachstum der letzten zwei Jahrzehnte primär aus dem Kapital des privaten Sektors gespeist wurde, während der soziale Wohnungsbau seinen Anteil stabil, aber nicht wachsend halten konnte. Die Studienautoren führen diese Entwicklung auf strukturelle Marktveränderungen zurück, die die Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum direkt beeinflussen.

Gesenktes Wohnbauförderungsvolumen treibt Preise

Eine Hauptursache für diese Entwicklung liegt in der Finanzierung des Wohnungsneubaus. Zwischen 2016 und 2024 wurden laut der Analyse rund sieben von zehn neuen Wohnungen frei finanziert gebaut. Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrhundert überwog damit der Großteil des Bauvolumens ohne staatliche Wohnbauförderung. Diese Abkehr von geförderten Modellen hat direkte Konsequenzen für die Bodenpreise, die durch den intensiven Wettbewerb privater Investoren stark gestiegen sind. Höhere Grundstückspreise wiederum drängen den sozialen Wohnbau weiter in die Peripherie oder führen zu höheren Gesamtkosten.

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Die Folge sind zu viele teure Wohnungen, von denen heute viele leer stehen. Parallel dazu kauften profitorientierte Unternehmen nennenswerte Wohnungsbestände auf, insbesondere Altbau-Zinshäuser. Diese wurden teuer saniert, um sie dann zu deutlich höheren Preisen an den Markt zu bringen. Thomas Ritt, Leiter der AK-Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen in Wien, kritisiert diese Entwicklung scharf. Er warnt vor illegalen und menschenverachtenden Verdrängungspraktiken, die den Druck auf Mieterinnen und Mieter mit unbefristeten Mietverträgen stark erhöht haben.

Nationale Überangebotskrise bei steigenden Mieten

Die Fehlentwicklung ist nicht auf Wien beschränkt. Österreichweit wurde zwischen 2011 und 2024 ein Überangebot von 133.000 Wohnungen festgestellt, wie die Arbeiterkammer auf Basis von Zahlen der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) feststellte. Paradoxerweise stiegen in dieser Zeit die privaten Neuvertragsmieten und Wohnungspreise enorm an. Laut Lukas Tockner von der AK haben profitorientierte Unternehmen in der Niedrigzinsphase zwischen 2012 und 2022 teuer gebaut und teuer saniert, unabhängig davon, ob Menschen mit Wohnbedürfnis sich diese Leistungen leisten konnten oder nicht.

Die Zinswende im Jahr 2022 hat diese Spekulationsblasen nun platzen lassen. zahlreichen Konkursen folgten, und die notleidenden Kredite in Österreich summieren sich mittlerweile auf über 5,6 Milliarden Euro. Im Gegensatz dazu haben gemeinnützige Bauvereinigungen keinen einzigen Kreditausfall verzeichnet. Dieser Vergleich unterstreicht die Stabilität des gemeinnützigen Sektors gegenüber der volatilen Dynamik des profitorientierten Marktes. Die gestiegenen Bodenpreise führen dabei zu exorbitanten Lagezuschlägen, die Mieterinnen und Mieter zusätzlich belasten.

Arbeiterkammer fordert politische Gegensteuerung

Angesichts dieser alarmierenden Daten hat die Arbeiterkammer einen konkreten Forderungskatalog vorgelegt. Zentral ist dabei die Einführung einer Abgabe auf Wohnungsleerstand, um die vorhandenen Bestände wieder effizienter zu nutzen. Zudem fordert die AK ein klares Mietrecht mit begrenzten Lagezuschlägen, um die unkontrollierten Preisanstiege in bestimmten Stadtteilen einzudämmen.

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Weitere Forderungen umfassen ein Aus für befristete Mietverträge, um die Unsicherheit für Mieter zu reduzieren, sowie die Einrichtung einer Mietzinsreserve für thermische Sanierungen. Letztere soll sicherstellen, dass Modernisierungskosten nicht allein auf die Mieter umgelegt werden können. Schließlich verlangt die AK, dass öffentliche Grundstücke primär für geförderten Wohnbau zur Verfügung gestellt werden und eine konsequente Bodenpolitik die Spekulation eindämmt. Diese Maßnahmen sollen das Gleichgewicht am Wohnungsmarkt wieder herstellen und bezahlbares Wohnen als Grundrecht sichern.