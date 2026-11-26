Eine neue Studie im European Heart Journal zeigt, dass häufige Nachtschichten die Herzstruktur schädigen und Entzündungswerte erhöhen. Experten warnen vor kardiovaskulären Risiken.

Wissenschaftler des European Heart Journal haben in einer aktuellen Veröffentlichung nachgewiesen, dass Menschen, die regelmäßig in der Nacht arbeiten, messbare strukturelle Veränderungen an ihrem Herzmuskel aufweisen. Diese Befunde deuten darauf hin, dass die gestörte Schlaf-Wach-Regulation bei nächtlichen Arbeitszeiten direkte körperliche Folgen für die Organfunktion hat und das Gesundheitsrisiko deutlich erhöht.

Methodik und Untersuchungsdesign der neuen Studie

Die vorliegende wissenschaftliche Untersuchung basiert auf einer Auswertung von Daten, die im Rahmen des britischen Biobank-Gesundheitsregisters gesammelt wurden. In dieses umfassende Forschungsprojekt flossen Informationen von insgesamt 42.671 männlichen und weiblichen Teilnehmern ein. Die Durchschnittsage dieser großen Kohorte lag zum Zeitpunkt des Studienbeginns bei 52 Jahren. Innerhalb dieser großen Gruppe bezeichneten sich 1.322 Personen explizit als Arbeitnehmer, die häufig und regelmäßig Schichten in der Nacht ableisten.

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Für die strenge wissenschaftliche Validität der Ergebnisse schlossen die Forschenden alle Teilnehmer aus, die zum Untersuchungszeitpunkt bereits an bekannten Herz-Kreislauf-Erkrankungen litten. Dadurch isolierten die Forscher den Effekt der Arbeitszeiten auf die Herzgesundheit ohne Störfaktoren durch vorerkrankte Organe. Die Teilnehmer beantworteten außerdem detaillierte Fragen zu ihrer beruflichen Tätigkeit, um die Häufigkeit der nächtlichen Schichten genau zu erfassen und quantifizieren zu können.

Ergebnisse: Strukturelle Veränderungen am Herzen und im Blutbild

Mithilfe moderner Magnetresonanztomographien, kurz Kardio-MRT-Scans, analysierten die Wissenschaftler den Aufbau und die Funktion der Herzen der Teilnehmer. Dabei stellte sich heraus, dass Personen mit häufigen Nachtschichten tendenziell etwas dickere Herzwände aufwiesen, gemessen im Verhältnis zur Größe der linken Herzkammer. Zudem waren die Herzkammern dieser Gruppe generell etwas kleiner ausgeprägt als bei Personen, die ausschließlich tagsüber arbeiteten.

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Neben den anatomischen Befunden zeigten sich auch funktionelle Abweichungen bei der Kontraktion des Herzens. Die Untersuchung ergab zudem signifikante Unterschiede im Blutbild der betroffenen Arbeitnehmer. Es wurden niedrigere Werte für DHA festgestellt, eine Omega-3-Fettsäure, die üblicherweise den Schutz der Herz- und Gefäßgesundheit unterstützt. Parallel dazu wurden reduzierte Messwerte für das gute Cholesterin (HDL) bei den Nachtschichtarbeitern beobachtet.

Gleichzeitig wiesen die Blutproben der nächtlichen Arbeitskräfte höhere Werte für Triglyceride auf, eine Fettart, die bei zu hohen Konzentrationen das Risiko für das Auftreten von Herzerkrankungen stark erhöhen kann. Auch entzündliche Marker im Blut waren bei dieser Gruppe erhöht. Diese Kombination aus strukturellen Herzveränderungen und ungünstigen Blutfettwerten stellt einen klaren Risikoprofil-Darsteller für die langfristige kardiovaskuläre Gesundheit dar.

Einordnung durch die Europäische Gesellschaft für Kardiologie

Die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC), die die Studie in ihrem Fachjournal veröffentlicht hat, stellt fest, dass schätzungsweise jeder fünfte Arbeitnehmer weltweit regelmäßig in Nachtschichten tätig ist. Die Gesellschaft verweist darauf, dass frühere Studien bereits ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eine höhere kardiovaskuläre Sterblichkeit bei dieser Gruppe nachgewiesen haben. Die genauen biologischen Ursachen für diese Zusammenhänge waren jedoch bis zur Veröffentlichung der neuen Daten nicht vollständig geklärt.

Laut den Experten der ESC kann die Nachtschichtarbeit den natürlichen zirkadianen Rhythmus des menschlichen Körpers stören. Diese Störung des normalen Schlaf-Wach-Rhythmus hat tiefgreifende Auswirkungen auf verschiedene Körperfunktionen. Dazu zählen der Stoffwechsel, die Regulation von Entzündungsreaktionen, die Steuerung des Blutdrucks sowie die allgemeine Gefäßfunktion. Die neuen MRT-Daten liefern nun den direkten morphologischen Beweis für diese physiologischen Belastungen.

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Empfehlungen für Betroffene und medizinische Versorgung

Obwohl mit den durchgeführten MRT-Untersuchungen kein ursächlicher Zusammenhang im streng statistischen Sinne bewiesen werden kann, sprechen die gesamten Indizien stark für einen schädigenden Effekt der nächtlichen Arbeit. Studienautor Muwei Li von der chinesischen Universität Zhengzhou betont daher die Dringlichkeit, dass Ärzte und Betroffene die Thematik ernster nehmen müssen. Er appelliert an alle, die regelmäßig Nachtschichten arbeiten, besonders achtsam mit ihrer Herz-Kreislauf-Gesundheit umzugehen.

Zu den konkreten Maßnahmen, die das Risiko minimieren sollen, zählt der Verzicht auf das Rauchen. Ebenso wichtig sei regelmäßige körperliche Bewegung sowie eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Die Aufrechterhaltung eines gesunden Körpergewichts wird von den Experten als weiterer wichtiger Faktor genannt. Darüber hinaus sollte der Schlaf ausreichend und, wenn möglich, in einem regelmäßigen Rhythmus stattfinden, um die natürlichen Erholungsphasen des Körpers bestmöglich zu unterstützen.

Neben dem persönlichen Lebensstil sehen die Experten auch eine Verantwortung für die medizinische Versorgung. Ärzte sollten die Nachtschichtarbeit fest in die Berufs- und Lebensanamnese jedes Patienten aufnehmen. Dies gilt insbesondere dann, wenn beim Patienten bereits andere Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekannt sind. Eine regelmäßige Kontrolle von Blutdruck, Cholesterinwerten und Blutzuckerspiegeln wird als essenziell für die Früherkennung möglicher Schäden empfohlen.