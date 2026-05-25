Studie: Längere Isolation verstärkt Spannungen und psychische Belastungen, während soziale Dynamiken sinken

Eine Studie an einer entlegenen Antarktis-Forschungsstation hat ergeben, dass längere Isolation nicht unbedingt die Beziehungen stärkt, sondern eher Spannungen, Misstrauen und psychische Belastungen fördert. Das Autorenteam untersuchte die zwölfköpfige Besatzung und fand, dass unter Extrembedingungen Einsamkeit, Misstrauen und Konflikte zunahmen, während Zusammenhalt und Leistungsfähigkeit sank.

Eine Studie zeigt, dass längere Isolation nicht unbedingt die Beziehungen stärkt, sondern eher Spannungen, Misstrauen und psychische Belastungen fördert. Das Autorenteam untersuchte die Besatzung einer entlegenen Antarktis - Forschungsstation und fand, dass unter Extrembedingungen Einsamkeit , Misstrauen und Konflikte zunahmen, während Zusammenhalt und Leistungsfähigkeit sank.

Die Erkenntnisse wurden in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlicht und sollten bei künftigen Weltraummissionen berücksichtigt werden. Das Team sieht die Ergebnisse als wichtige Erkenntnisse für extreme Arbeitsumgebungen wie U-Boote und Offshore-Plattformen





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