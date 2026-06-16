Studie: Fast jeder zweite Österreicher findet neun Wochen Sommerferien zu lang

Eine neue Umfrage zeigt, dass die Mehrheit der Österreicher die derzeitige Dauer der Sommerferien für zu lang hält. Gleichzeitig werden dieorganisatorischen und finanziellen Herausforderungen für Familien während dieser Zeit deutlich. Die ideale Feriendauer liegt im Schnitt bei 7,6 Wochen. Trotz der Kritik wird die Bedeutung der Ferien für die Erholung der Kinder betont. Gefragt nach Lösungen wünschen sich die Befragten mehr Unterstützung für Eltern, leistbare Betreuung und kostenlose Sommerprogramme.

Eine neue Studie zeigt jetzt deutlich: Fast jeder zweite Österreich er hält die neun Wochen lange Ferienzeit mittlerweile für zu lang. 49 Prozent finden die Sommerferien zu lang, nur 43 Prozent halten die Dauer für passend.

Gerade einmal 8 Prozent würden sich sogar noch längere Ferien wünschen. Besonders auffällig: Jene, die sich eine Änderung wünschen, würden die Ferien im Schnitt auf 6,6 Wochen verkürzen. Über alle Befragten hinweg liegt die ideale Länge bei 7,6 Wochen - und damit deutlich unter den derzeitigen neun Wochen. Während Kinder die lange Auszeit genießen, kämpfen viele Familien mit ganz anderen Problemen.

Laut Studie sehen 84 Prozent der Befragten in den Sommerferien einen großen organisatorischen Druck für Eltern und Familien. Fast neun von zehn Personen (89 Prozent) sagen sogar, dass die Betreuung während dieser Zeit für berufstätige Eltern nur schwer zu bewältigen ist. Als größte Herausforderung nennen 60 Prozent die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung. Fast die Hälfte sieht zusätzlich die reine Organisation der Betreuung als großes Problem.

Viele Familien haben schlicht nicht neun Wochen Urlaub zur Verfügung. Dazu kommt: 55 Prozent sind überzeugt, dass die Belastung berufstätiger Eltern in der öffentlichen Debatte zu wenig beachtet wird. Für viele Familien gibt es deshalb nur eine Lösung: Unterstützung aus dem eigenen Umfeld. 42 Prozent der Eltern greifen in den Sommerferien auf externe Hilfe zurück.

Nicht nur Zeit, auch Geld wird zum Problem. 72 Prozent der Eltern mit Kindern in Kindergarten, Volks- oder Mittelschule berichten von zusätzlichen Kosten durch Sommerferien und Ferienbetreuung. Viele sehen darin mittlerweile auch eine soziale Frage: 59 Prozent befürchten, dass lange Sommerferien Unterschiede zwischen Familien verstärken, weil sich nicht alle dieselben Freizeit- und Betreuungsangebote leisten können. Auffällig ist auch die Wahrnehmung der Rollenverteilung. 46 Prozent der Befragten glauben, dass vor allem Mütter Organisation und Betreuung während der Sommerferien übernehmen.

Nur ein Drittel sieht beide Elternteile gleichermaßen verantwortlich. Trotz Kritik wünschen sich die meisten keine komplette Abschaffung der langen Ferien. Denn gleichzeitig sagen 86 Prozent, dass die Sommerpause eine wichtige Erholungszeit für Kinder ist. 71 Prozent verbinden damit schöne Erinnerungen und Tradition. Gefragt nach Lösungen steht deshalb nicht die Kürzung an erster Stelle: 45 Prozent wünschen sich mehr Unterstützung für berufstätige Eltern, 40 Prozent leistbare Ferienbetreuung und 39 Prozent kostenlose Sommerprogramme





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