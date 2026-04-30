Studie bestätigt suchtmildernde Wirkung von Abnehmspritzen bei Alkoholabhängigkeit

Eine neue randomisierte kontrollierte Studie zeigt, dass GLP-1-Rezeptoragonisten wie Semaglutide den Alkoholkonsum bei adipösen Patienten mit Alkoholmissbrauch deutlich reduzieren können. Die Ergebnisse, veröffentlicht in "The Lancet", bieten neue Hoffnung für die Behandlung von Alkoholabhängigkeit.

Seit einiger Zeit gibt es Hinweise darauf, dass sogenannte Abnehmspritzen nicht nur bei der Gewichtsreduktion wirken, sondern auch positive Effekte bei Suchterkrankungen haben könnten. Eine neue Studie mit randomisierter Placebokontrolle hat diese Vermutung nun bestätigt.

Die Untersuchung, die von Mette Kruse Klausen vom Mental Health Centre in Kopenhagen und ihren Co-Autoren durchgeführt wurde, ist kürzlich in der renommierten britischen Medizin-Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht worden. Die Studie konzentrierte sich auf adipöse Patienten mit Alkoholmissbrauch und zeigte eine signifikante Reduktion der Tage mit hohem Alkoholkonsum. Alkoholabhängigkeit ist weltweit für fünf Prozent der Todesfälle pro Jahr verantwortlich, was den dringenden Bedarf an neuen Behandlungsmethoden unterstreicht.

Diese Studie ist die erste randomisierte kontrollierte Studie, die untersucht, ob GLP-1-Rezeptoragonisten den Alkoholkonsum bei übergewichtigen Patienten reduzieren können, die sich wegen Alkoholabhängigkeit in Behandlung befinden. Die Studie umfasste 108 Patienten mit einem Body-Mass-Index zwischen 34 und 35, die entweder über sechs Monate hinweg wöchentlich eine Abnehmspritze mit Semaglutide (2,4 Milligramm) oder ein Placebo erhielten. Die begleitende psychologische Betreuung war für beide Gruppen identisch.

Die Ergebnisse sind vielversprechend: Zu Beginn der Studie hatten die Teilnehmer durchschnittlich 17 Tage mit exzessivem Alkoholkonsum in den vorangegangenen 30 Tagen. Nach sechs Monaten reduzierte sich dieser Wert in der Semaglutide-Gruppe auf etwa fünf Tage, während die Placebo-Gruppe noch neun Tage mit exzessivem Alkoholkonsum aufwies. Der Alkoholkonsum sank von durchschnittlich 2.200 Gramm in den vorangegangenen 30 Tagen zu Beginn der Studie auf etwa 650 Gramm pro Monat in der Semaglutide-Gruppe und 1.175 Gramm in der Placebo-Gruppe.

Die Autoren der Studie betonen jedoch, dass es einige Einschränkungen gibt, darunter die relativ kleine Probandenzahl und das Fehlen einer Nachbeobachtung, um festzustellen, ob sich der Alkoholkonsum nachhaltig verändert hat. Dennoch stärkt die Studie die wissenschaftlichen Belege für den Einsatz von GLP-1-Rezeptoragonisten bei Alkoholabhängigkeit. Angesichts der weltweiten Häufigkeit von Alkoholabhängigkeit und Adipositas könnte diese Behandlung potenziell Millionen von Menschen betreffen.

In der Placebogruppe wurde eine Gewichtsabnahme von zwei Prozent registriert, während die Teilnehmer, die die Abnehmspritze erhielten, im Durchschnitt 11,36 Prozent ihres Körpergewichts verloren. Diese Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt in der Entwicklung neuer Therapien für Alkoholabhängigkeit und Adipositas





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