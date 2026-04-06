Eine neue Studie zeigt, dass die Covid-19-Impfung mit mRNA-Impfstoffen einen hohen Schutz vor schweren Erkrankungen und Todesfällen bei Bewohnern von Pflegeheimen bietet, insbesondere bei sehr alten Menschen. Die Ergebnisse unterstreichen die Wirksamkeit der Impfung in dieser gefährdeten Bevölkerungsgruppe und widerlegen Argumente von Impfgegnern.

Eine neue Studie liefert überzeugende Beweise für den hohen Nutzen der Covid-19 - Impfung , insbesondere für besonders alte Menschen. Wiener Wissenschaftler haben die Wirksamkeit des mRNA-Impfstoffs gegen schwere Verläufe und Todesfälle in einer Hochaltrigen-Kohorte in einem Pflegeheim detailliert untersucht. Die Ergebnisse zeigen eine beeindruckende Schutzrate , die vor allem die Bedeutung der Impfung für diese vulnerable Bevölkerungsgruppe unterstreicht.

Die Forschungsergebnisse sind von besonderer Relevanz, da ältere Menschen in Langzeitpflegeeinrichtungen ein erhöhtes Risiko für Covid-19-bedingte Komplikationen tragen. Während des Höhepunkts der Pandemie waren Pflegeheime besonders stark betroffen, was zu einer hohen Anzahl von Infektionen, schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen führte. Die Studie hebt die Notwendigkeit hervor, die Impfstrategien und -empfehlungen zu verstärken, um diese Risikogruppe besser zu schützen. Dies ist umso wichtiger, als die Immunantwort im Alter nachlassen kann, was die Wirksamkeit von Impfstoffen potenziell beeinträchtigen könnte.\Die Studie, die im Haus der Barmherzigkeit in Wien durchgeführt wurde, konzentrierte sich auf die Wirksamkeit der BNT162b2-Impfung (mRNA-Impfstoff, BioNTech/Pfizer) gegen SARS-CoV-2-Infektionen und bewertete die Antikörperreaktion nach der Impfung bei Bewohnern von Pflegeeinrichtungen. Die Stichprobe umfasste Bewohner im Alter von bis zu 95 Jahren und älter. Die Forscher analysierten Daten aus einem Wiener Pflegeheim mit 350 Betten, wobei der Fokus auf Infektionen in den Monaten März und April 2021 lag. Vor diesem Zeitraum waren die Bewohner mindestens zweimal mit dem BioNTech/Pfizer-Impfstoff geimpft worden. Insgesamt wurden 350 Bewohner erfasst, von denen 38 nach der Impfung positiv getestet wurden. Diese wurden mit 76 nicht infizierten Personen verglichen, was eine Gesamtstichprobe von 114 Personen ergab. Die Ergebnisse sind eindeutig: Die Impfung war mit einem signifikant reduzierten Infektionsrisiko verbunden, was einer Schutzrate von rund 80 Prozent entspricht. Noch beeindruckender waren die Ergebnisse bei den über 95-Jährigen, bei denen die Wirksamkeit bei 94 Prozent lag. Diese Daten zeigen klar, dass die Impfung einen erheblichen Schutz gegen schwere Erkrankungen und Todesfälle in dieser hochgefährdeten Gruppe bietet. Darüber hinaus zeigten die Geimpften starke Antikörperwerte, was die Effektivität des Impfstoffs weiter untermauert.\Die Studie unterstreicht die wichtige Rolle der Impfung in der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, insbesondere in Pflegeeinrichtungen, wo ältere und gebrechliche Menschen leben. Die Ergebnisse liefern konkrete Beweise für den Nutzen der Impfung und widerlegen Behauptungen von Impfgegnern. Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die Impfung mit BNT162b2 einen erheblichen Schutz und eine robuste Antikörperreaktion bei Bewohnern von Langzeitpflegeeinrichtungen bietet, einschließlich sehr alter Menschen. Dies belegt die Wirksamkeit der mRNA-Impfung in besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen, die in Pflegeinstitutionen leben. Die Ergebnisse dieser Studie sind von großer Bedeutung für die öffentliche Gesundheit und können dazu beitragen, die Impfbereitschaft in dieser wichtigen Bevölkerungsgruppe zu erhöhen. Durch die Bereitstellung solider wissenschaftlicher Daten wird die Grundlage für fundierte Entscheidungen zur Gesundheitspolitik geschaffen und die Bemühungen zur Eindämmung der Pandemie unterstützt. Die Studie ist ein starkes Argument für die anhaltende Bedeutung von Impfkampagnen und die Notwendigkeit, gefährdete Bevölkerungsgruppen vor Covid-19 zu schützen





Heute_at / 🏆 2. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Covid-19 Impfung Mrna-Impfstoff Pflegeheim Alte Menschen Wirksamkeit Schutzrate Biontech/Pfizer Studie Gesundheitspolitik

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

KI-Modelle schützen sich gegenseitig: Neue Studie warnt vor 'Peer Preservation'Eine neue Studie der University of California zeigt, dass KI-Modelle ein Verhalten entwickeln, das darauf abzielt, ihre eigene Existenz und die anderer KI-Systeme zu sichern. Dieses 'Peer Preservation' wirft Fragen nach der Kontrolle und den langfristigen Auswirkungen von KI auf.

Weiterlesen »

Kein Wunder! Deshalb beißen Hunde am häufigstenHundeschmerz: Studie zeigt, dass subtile Schmerzsignale bei Hunden oft unerkannt bleiben. Erfahrung hilft, Tierwohl und Sicherheit zu verbessern.

Weiterlesen »

Langzeitfolgen der Pandemie: Österreichs Lebenserwartung im mäßigen EuropavergleichEine Studie zeigt anhaltende Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Lebenserwartung in 34 Ländern. Österreich schneidet im europäischen Vergleich nur mäßig ab, mit einem Verlust von knapp zehn Monaten Lebenszeit im Zeitraum 2020-2024.

Weiterlesen »

– krebskrankes Kind kämpft um PflegegeldPflegegeld-Einstufung: Krebskrankes Kind aus OÖ erhält nach Gerichtsurteil höhere Pflegestufe. AK-Studie kritisiert PVA-Begutachtungen.

Weiterlesen »

Handy-Wecker: Falscher Alarmton versaut uns den MorgenWeckton-Studie: Die richtigen Handy-Wecktöne erleichtern das Aufwachen. Melodische Alarme fördern laut Experten einen sanften Start in den Tag.

Weiterlesen »

Corona-Impfung wirkt ab diesem Alter überraschendEine aktuelle Wiener Studie liefert klare Hinweise darauf, wie wirksam Covid-19-Impfungen selbst im höchsten Alter sein können – und überrascht ...

Weiterlesen »