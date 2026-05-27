Studie belegt: Handy-Fasten verbessert psychisches Wohlbefinden bei Jugendlichen deutlich

Eine große ORF-Studie zeigt, dass problematischer Social-Media-Konsum bei Jugendlichen weit verbreitet ist und gravierende Folgen für Schlaf, Körperbild und zwischenmenschliche Interaktion hat. Drei Wochen ohne Smartphone führen zu messbaren Verbesserungen der psychischen Gesundheit und des Schlafs.

Laut aktuellen Studie n und Expertenberichten weist ein besorgniserregend hoher Anteil junger Menschen ein problematisches Konsumverhalten von sozialen Medien auf. So geben 74 Prozent der befragten Jugendliche n an, bereits einen problematischen Social-Media-Konsum zu haben, und 82 Prozent können nicht mehr eigenständig damit aufhören.

Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 13 Jahren, bei denen bereits ein Drittel problematische Nutzungsmuster zeigen. Der Psychologe Oliver Scheibenbogen vom Anton Proksch Institut in Wien, der das ORF-Experiment 'Das große Dok-1-Handyexperiment' begleitete, betont: Je früher der Erstkontakt mit dem Smartphone erfolgt, desto negativer wirkt es sich später auf das Wohlbefinden aus. Kindern und Jugendlichen fehlen demnach zunehmend reale zwischenmenschliche Erfahrungen, die sie im digitalen Raum nicht erlernen können.

Sogenannte Poweruser entwickeln sogar ADHS-ähnliche Symptome wie motorische Unruhe, was zu Fehldiagnosen führen kann. Therapeuten des Projekts 'Gesund aus der Krise' berichten von gravierenden Folgen der nächtlichen Social-Media-Nutzung: 70 Prozent sehen beeinträchtigten Schlaf, 79 Prozent verdrängte Freizeitaktivitäten und Hobbys, und 75 Prozent stellen einen starken Einfluss auf das Körperbild fest.

Besonders Mädchen können kein positives Körpergefühl entwickeln, da ihr Selbstwert zunehmend von Online-Rückmeldungen wie Likes, Followern oder Views abhängt, erklärt Beate Wimmer-Puchinger, Gesamtleiterin von 'Gesund aus der Krise' und Präsidentin des Berufsverbands Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP). Zudem beobachten 74 Prozent der Behandler einen Rückgang direkter Gespräche und Begegnungen in Freundschaft und Familie. Noch alarmierender: 87 Prozent der Therapeuten sehen Eltern mit der digitalen Mediennutzung ihrer Kinder überfordert.

Barbara Haid, Präsidentin des Österreichischen Berufsverbands für Psychotherapie (ÖBVP), bezeichnet Social Media als 'personalisiertes, unglaublich gefährliches Suchtmittel' und stellt fest, dass viele junge Menschen in der realen Welt nicht mehr zurechtkommen. Gegen diese Entwicklung könnte ein bewusster Verzicht wirken. Das ORF-Experiment 'Das große Dok-1-Handyexperiment', bei dem Kinder und Jugendliche drei Wochen auf ihr Handy verzichteten, zeigt positive Effekte. Über 72.000 Jugendliche aus Österreich, der Schweiz, Deutschland und Südtirol hatten sich angemeldet, knapp 46.000 nahmen teil.

Die wissenschaftlichen Befragungen vor, am Ende und fünf Wochen nach dem Experiment ergaben eine deutliche Verbesserung des psychischen Wohlbefindens, insbesondere in der Gruppe mit komplettem Verzicht. Von den 45.656 vollständig ausgewerteten Teilnehmern wurden 32.000 zufällig der Versuchsgruppe (kompletter Entzug oder Light-Variante) und etwa 14.000 der Kontrollgruppe zugeteilt. Zwei Drittel hielten die vollen 21 Tage durch, wobei Jüngere besser durchhielten. Die meisten Rückfälle ereigneten sich am ersten Tag.

Die komplett verzichtende Gruppe sparte insgesamt 7.373.016 Stunden an Smartphone-Nutzung ein. Besonders deutlich zeigen sich die Effekte auf die psychische Gesundheit: Bei der ersten Befragung gaben 58 Prozent leichte bis mittelgradige depressive Symptome an, acht Prozent mittelgradig schwere und drei Prozent schwere Symptome. Nach drei Wochen stieg der Anteil ohne depressive Symptome um etwa 15 Prozent, die leichten bis mittelgradigen Symptome sanken um zehn Prozent, und schwere Depressionen gingen von 2,9 auf 1,7 Prozent zurück.

Auch die Ein- und Durchschlafstörungen verringerten sich um mehr als 20 Prozent. Für Scheibenbogen ist dies ein beeindruckender Wert, der zeigt, dass bereits der Verzicht auf das Handy ohne Medikamente den Schlaf verbessern kann.

Zudem wiesen zu Beginn der Studie knapp 71 Prozent ein problematisches Internetnutzungsverhalten auf, was die Dringlichkeit solcher Interventionen unterstreicht. Die Sendung wurde am Mittwochabend um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON mit Moderatorin Lisa Gadenstätter ausgestrahlt





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